Umrl ameriški telovadec, ki je posnel film v Jugoslaviji

Thomas je 24. maja utrpel možgansko kap, ki je povzročila obširno možgansko krvavitev, je sporočila njegova žena Beckie Thomas za revijo International Gymnast Magazine. Thomas je na svetovnih prvenstvih v gimnastiki osvojil vsega skupaj sedem kolajn, od tega tri zlate, leta 1978 je bil zlat na parterju in leta 1979 na parterju in drogu.

Leta 2003 je bil sprejet v gimnastični hram slavnih, katerega člana sta tudi slovenska telovadca Leon Štukelj in Miroslav Cerar. Po koncu tekmovalne poti se je posvetil trenerskemu delu, skupaj z ženo je vodil gimnastično šolo v Friscu v zvezni državi Teksas, bil je tudi strokovni komentator za medijski hiši ABC in ESPN. Preizkusil se je tudi v zabavni industriji. Leta 1985 je posnel film Gymkata, a je bila njegova filmska vloga, igral je mojstra borilnih veščin na posebni misiji ameriške vlade, pospremljena z negativnimi kritikami.

