Ukrajinke pričakovano premočne za Slovenke, ki so ostale brez EP

Slovenska ženska reprezentanca v namiznem tenisu je na zadnji kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na ekipno evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Franciji, pričakovano ostala praznih rok. V Černigovu jo je ukrajinska izbrana vrsta premagala s 3:0. Slovenke so kvalifikacije končale na tretjem mestu in ostale brez nastopa na EP.

"Izgubili smo z enakim rezultatom kot na prvi tekmi na Otočcu, ob tem, da so Ukrajinke tedaj nastopile z vsemi najboljšimi, tokrat pa so priložnost ponudile tudi mlajšim igralkam. Omeniti moram, da so se Ukrajinke več kot uspešno prilagodile na plastično žogico, medtem ko se naše igralke nanjo še niso. Na tem segmentu bomo morali v prihodnosti veliko več delati, kajti plastika je prinesla ogromne spremembe v samem tajmingu, tehniki in postavitvi igralca. Sam sem temu detajlu posvetil veliko pozornosti in bronasta kolajna na zadnjem ekipnem evropskem prvenstvu je bila osvojena tudi zato, ker so bili fantje v tistem trenutku zelo dobro pripravljeni na plastiko. Azijci so recimo danes naredili še korak naprej, mi pa jim le s težavo sledimo. Predvsem mlajši bodo morali bolj intenzivno proučevati to novost," je povedal glavni trener Jože Urh.

Slovenija je v svoji kvalifikacijski skupini osvojila tretje mesto. Zmagale so Ukrajinke, drugo mesto pa so zasedle Poljakinje, ki so s tem napredovale v dodatne kvalifikacije.

Ukrajina : Slovenija 3:0 Tetjana Bilenko : Ana Tofant 3:0 (8, 8, 11)

Solomija Bratejko : Katarina Stražar 3:0 (4, 6, 8)

Anastazija Dimitrenko : Lara Opeka 3:0 (9, 8, 7)

