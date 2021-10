Pia Babnik z novim članom ekipe do drugega izida kariere

Babnikova, ki je letos v začetku junija dosegla prvo zmago na evropski turneji na igrišču Evian ob Ženevskem jezeru, je zaostala le za 21-letno Švedinjo Majo Stark, ki je med profesionalne igralke vstopila šele avgusta in v svojem petem nastopu na turneji Let (Ladies European Tour) zabeležila drugo zmago.

Švedinja je igrišče Terramar zadnji dan premagala s 65 udarci oziroma sedmimi pod parom. Zmagala je s skupnim izidom -8 in prejela 37.500 dolarjev (32.300 evrov). Pia Babnik je prvi dan igrala +4, nato pa v vetrovnih razmerah -6 in -4, skupno torej 210 udarcev ali dva več od zmagovalke in dva manj od tretjeuvrščenih, Španke Marie Hernandez, Finke Kriste Bakker in Škotinje Kylie Henry.

Valižan jo bo prihodnjo sezono spremljal na vseh turnirjih

Babnikova, ki je turnir Estrella Damm Ladies Open zapustila z 22.500 dolarji (19.380 evrov), je prvič v karieri igrala s profesionalnim caddiejem oziroma nosačem palic. Do zdaj je za to skrbel njen oče Aleš Babnik, odslej pa ji bo torbo nosil in delil nasvete 27-letni Valižan Robin Ellis.

Mlada Ljubljančanka je bila navdušena nad novo izkušnjo. "Zelo dobro sva se ujela. Robin pozna ogromno skrivnosti golfa, saj že vrsto let opravlja to delo za različne igralke. Njegovi nasveti so bili odlični, zato smo se dogovorili, da bo naslednjo sezono prisoten na vseh turnirjih," je za STA povedala Babnikova.

Katja Pogačar je v Sitgesu zasedla 20. mesto (+1). Foto: Vid Ponikvar

Tako Babnikova kot Katja Pogačar, ki je v Sitgesu zasedla 20. mesto (+1), bosta evropsko turnejo nadaljevali v ZDA. Od 14. do 16. oktobra bosta nastopili na igrišču Glen Oaks v New Yorku, kjer se bodo igralke potegovale za nagradni sklad v višini milijon dolarjev. Nato sledijo trije turnirji na Bližnjem vzhodu, evropska sezona pa se bo končala konec novembra z turnirjem najboljših na jugu Španije.