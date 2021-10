Babnikova druga v Barceloni

Prvi od treh dni na igrišču kluba Terramar jugozahodno od Barcelone se za Babnikovo, sicer tudi udeleženko olimpijskega turnirja v Tokiu, ni začel najbolje. Končala ga je s štirimi udarci nad parom (76 udarcev) in bila daleč od najboljših mest.

Nato pa se je s 66 udarci v soboto in 68 danes zavihtela vse do drugega mesta. Še bolje se je zadnji dan odrezala 21-letna Starkova, ki je zabeležila sedem udarcev pod parom, prehitela štiri leta mlajšo tekmico in se veselila tretje zmage v profesionalni karieri. Tretje mesto so si razdelile Španka Maria Hernandez, Finka Krista Bakker in Škotinja Kylie Henry (vse -4).

Na turnirju je nastopila tudi Katja Pogačar. Foto: Vid Ponikvar

Babnikova je sicer letos pisala zgodovino slovenskega golfa in kot prva zmagala na evropski turneji, in sicer v Evianu v Franciji na začetku junija. Takrat je potrdila nastop na olimpijskih igrah, kjer je bila na koncu 34. Sedemnajstletna Babnikova bo po današnjem uspehu še naprej trdno zasidrana med najboljšo deseterico evropske turneje. Z osmega je napredovala na peto mesto. Pogačarjeva je 112.

Sezona evropske turneje se bo nadaljevala v New Yorku na igriščih Glen Oaks sredi oktobra.