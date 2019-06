Tudi aktualni evropski prvak se je obregnil ob sodniške odločitve #video

V Tacnu si želi odpraviti napake

Beni, kot ga kličejo prijatelji, je na tacenski progi že dvakrat zmagal. Dober uspeh si želi ponoviti tudi letos in kot je napovedal, se tudi letos obetajo zanimivi dvoboji. Savšek je na letošnjem evropskem prvenstvu zmagal, na naslednjih dveh tekmah, pa so se mu finalni vožnji podrli.

Peter Kauzer je brez dlake na jeziku povedal, kaj si misli o sodniških odločitvah. Foto: Nina Jelenc

Pred dnevi smo že veliko pisali o Petru Kauzerju in spornih sodniških odločitvah, ki so Hrastničana precej jezile in se danes že na glas sprašuje ali je nekomu trn v peti. Kauzer ni edini, ki je spregovoril o spornih sodniških odločitvah. Nekatere stvari motijo tudi Savška, našega najboljšega kanuista na divjih vodah in aktualnega evropskega prvaka.

Premalo se upošteva sodnike ob progi

"Morda me malo moti, da se sodniki premalokrat odločajo v korist tekmovalca. Velikokrat pride do spornih odločitev, kjer se ne vidi dobro, kaj se je dejansko zgodilo. Morda premalo upoštevajo sodnike, ki stojijo ob vratih. Že večkrat se mi je zgodilo, da se še 20 minut po koncu tekmovanja stvari odločajo preko videa. Zdi se mi, da je to slabo za naš šport. Bolje bi bilo, da bi imeli sodniki na razpolago tri minute in da bi v tistem času odločili. Tudi v nogometu se stvari ne analizirajo za nazaj. Tam, ko sodnik enkrat odloči, tako tudi ostane," nam je povedal ljubljanski kanuist.

Že tako imajo dovolj dela sami s seboj Benjamin Savšek je letos v francoskem Pauju slavil naslov evropskega prvaka. Foto: Nina Jelenc

Med drugim je povedal, da se sodniške odločitve spreminjajo tudi takrat, ko je tekmovalec na poti na zmagovalni oder. Dobiva občutek, da sodniki samo iščejo, kje bi lahko našli še kakšno napako. "Ne vem, kaj naj mi tekmovalci storimo. Sam mislim, da je najbolje, da se s tem ne ukvarjamo, saj nimamo nobenega vpliva. Mi imamo že tako dovolj dela, da se osredotočimo na svoj nastop in svojo vožnjo. Odločitve so bila takšne kot so bile in sam se zdaj poskušam osredotočiti na nove cilje in te stvari pustiti za seboj."