Trikratni veslaški olimpijski prvak Reed paraliziran

Reed je kot del četverca brez krmarja prvo zlato za Veliko Britanijo osvojil v Pekingu 2008, drugo leta 2012 v Londonu, v Riu de Janeiru 2016 pa je naslov olimpijskega prvaka osvojil kot del osmerca.

Na začetku meseca je 38-letni Reed sporočil, da je doživel infarkt hrbtenjače, v sredo pa je na Twitter zapisal, da "obstaja zelo majhna verjetnost, da ne bi nič okreval in zelo majhna verjetnost, da bo popolnoma okreval. Najverjetneje bo nekje vmes".

Infarkt hrbtenjače je prekinitev krvnega pretoka v hrbtenici, Reed pa pravi, da je ta vrsta infarkta redek in da zdravniki ne vedo, kaj je vzrok njegovega.

"Do prekinitve krvnega pretoka je prišlo na sredini hrbtenice in trenutno sem od prsnega koša navzdol paraliziran. Roke so še vedno močne, moji možgani pa, kot že prej, povprečni," je še zapisal od lanskega leta upokojeni Reed, ki kljub veliki zdravstveni in osebni preizkušnji ni izgubil smisla za humor.