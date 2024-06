Trije Slovenci še v igri za olimpijske kvote v kajakaškem krosu

Na tekmi kajakaškega krosa na preizkušnji svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Pragi v boju za olimpijski nastop med Slovenci ostajajo Lea Novak, Naja Pinterič in Žiga Lin Hočevar, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.

Tekma v krosu v Pragi je zadnje kvalifikacijsko tekmovanje za osvojitev še preostalih olimpijskih kvot za nastop v Parizu v disciplini, ki bo prvič del olimpijskega sporeda.

Pravila Mednarodne kajakaške zveze za tekmovanja kajakaškega krosa ta konec tedna v Pragi predvidevajo, da na tekmi ne smejo nastopiti tisti tekmovalci in tekmovalke, ki so že osvojili olimpijsko kvoto. Slovenske barve v sobotnih kvalifikacijskih vožnjah na čas so tako zastopali kajakašici Lea Novak in Naja Pinterič ter kajakaši Tine Kancler, Jakob Šavli in Žiga Lin Hočevar.

Nedeljski prvi krog izločilnih bojev so si zagotovili Novak, Pinterič in Hočevar.

Novak je prvo fazo tekmovanj v kajakaškem krosu sklenila na 11. mestu, Pinterič pa je bila 23. V moški konkurenci je Hočevar postavil osmi čas, v nedeljskem sporedu pa ne bo Šavlija in Kanclerja. Prvi je kvalifikacijsko vožnjo končal na 59. mestu, drugi pa na 68.

Olimpijske kvote v kajakaškem krosu bodo osvojile po tri najvišjeuvrščene države nedeljskih izločilnih bojev med kajakašicami in kajakaši, so še sporočili iz zveze.