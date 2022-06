Triglavu prvi finalni obračun v vaterpolu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi finalni obračun so Triglavčani dobili s 17:4 . Foto: Grega Valančič / Sportida

Glede na videno v kranjskem bazenu je jasno, da bodo Kamničani letos težko ubranili lani prvič osvojeni naslov, saj letos Triglava še niso premagali.

V prvem delu je bila igra v bazenu še dokaj izenačena, nato pa so Kranjčani sredi tretje četrtine ušli na 10:2 in do konca tretjega dela na 13:2, s čimer je bilo dvomov o zmagovalcu konec.

Juš Vončina je za Triglav zadel štirikrat, po trikrat sta v polno zadela Jaša Kadivec in Jaša Lah, dvakrat je bil uspešen Aleksander Paunović, po enkrat pa Benjamin Popović, Matic Rahne, Nikola Rajlić, Andraž Pušavec in Jan Justin. Za Kamničane je dva gola dosegel Aleksander Cerar, po enega pa Ivan Gledec in Tilen Leskovec.

Na prvi tekmi za tretje mesto je Ljubljana Slovan v gosteh premagala domači Grafist Koper z 11:10 (4:3, 1:3, 6:2, 0:2). S petimi goli se je pri Ljubljančanih izkazal Vukašin Stefanović, v domači ekipi pa je kar sedem od desetih golov prispeval Boško Krivičić. Druga tekma bo na sporedu v sredo, 15. junija, ob 20. uri na ljubljanskem kopališču Kodeljevo, ekipi igrata na dve zmagi.