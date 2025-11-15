Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
STA

Sobota,
15. 11. 2025,
13.16

triatlon Tjaša Vrtačič

Triatlon

Triatlonka Tjaša Vrtačič osma v Južni Koreji

Tjaša Vrtačič | Foto www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com

Tjaša Vrtačič je na tekmi svetovnega pokalu v Tongyeongu v Južni Koreji osvojila osmo mesto med 52. tekmovalkami. Triatlonska zveza Slovenije je sporočila, da je to eden izmed največjih slovenskih dosežkov poklicnega triatlona doslej.

Sprint s 750 m plavanja, 20 km kolesarjenja in pet km teka je obetal hiter, neizprosen in taktično zahteven obračun, ki je zaradi strnjenih kolesarskih skupin in kratkih tekaških krogov pustil zelo malo prostora za napake. V okviru ekipe Team World Triathlon, ki je v Tongyeong prišla na zadnjo tekmo svoje sezone, je nastopila tudi Tjaša Vrtačič.

Zmage se je razveselila Britanka Tilly Anema, ki je vodila že v plavanju in zadržala nadzor vse do cilja. Na stopničke sta se prebili še Dijana Isakova iz Rusije in Avstralka Charlotte Derbyshire.

"Mraz je otežil razmere, a sem vedela, da mi zahtevna kolesarska proga ustreza in to sem izkoristila. Po dobrem plavanju in hitri prvi menjavi sem se znašla v prvi kolesarski skupini. Le redke smo narekovale tempo, a smo vseeno s kolesa prišle s približno 30 sekundami prednosti," je prvi tretjini nastopa opisala Vrtačič.

Tek je začela kot tretja. "To je bil res poseben občutek in celoten prvi krog sem zdržala v ospredju. Nato sem morala malce spustiti tempo, a sem se borila do konca in zadržala osmo mesto, na katerega sem zelo ponosna. Vesela sem, da sem sezono, ki ni bila povsem po pričakovanjih, zaključila s tako lepim rezultatom. Ta tekma mi je dala veliko motivacije za naprej, saj sem končno pokazala, da sem lahko v ospredju in se borim za najvišja mesta," je dodala Vrtačič.

triatlon Tjaša Vrtačič
