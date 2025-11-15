Triatlonka Tjaša Vrtačič osma v Južni Koreji

Tjaša Vrtačič je na tekmi svetovnega pokalu v Tongyeongu v Južni Koreji osvojila osmo mesto med 52. tekmovalkami. Triatlonska zveza Slovenije je sporočila, da je to eden izmed največjih slovenskih dosežkov poklicnega triatlona doslej.

Sprint s 750 m plavanja, 20 km kolesarjenja in pet km teka je obetal hiter, neizprosen in taktično zahteven obračun, ki je zaradi strnjenih kolesarskih skupin in kratkih tekaških krogov pustil zelo malo prostora za napake. V okviru ekipe Team World Triathlon, ki je v Tongyeong prišla na zadnjo tekmo svoje sezone, je nastopila tudi Tjaša Vrtačič.

Zmage se je razveselila Britanka Tilly Anema, ki je vodila že v plavanju in zadržala nadzor vse do cilja. Na stopničke sta se prebili še Dijana Isakova iz Rusije in Avstralka Charlotte Derbyshire.

"Mraz je otežil razmere, a sem vedela, da mi zahtevna kolesarska proga ustreza in to sem izkoristila. Po dobrem plavanju in hitri prvi menjavi sem se znašla v prvi kolesarski skupini. Le redke smo narekovale tempo, a smo vseeno s kolesa prišle s približno 30 sekundami prednosti," je prvi tretjini nastopa opisala Vrtačič.

Tek je začela kot tretja. "To je bil res poseben občutek in celoten prvi krog sem zdržala v ospredju. Nato sem morala malce spustiti tempo, a sem se borila do konca in zadržala osmo mesto, na katerega sem zelo ponosna. Vesela sem, da sem sezono, ki ni bila povsem po pričakovanjih, zaključila s tako lepim rezultatom. Ta tekma mi je dala veliko motivacije za naprej, saj sem končno pokazala, da sem lahko v ospredju in se borim za najvišja mesta," je dodala Vrtačič.