Toni Vodišek po prvem dnevu vodi v Dominikanski republiki

"V prvem plovu se je Toni zapletel in sploh ni startal. V tretji regati se je naenkrat zelo povečala hitrost vetra in je padel ter mu je nekaj škrtnilo v rami. To je imel že operirano in upamo, da ni nič hujšega," je sporočil njegov oče Rajko Vodišek.

Toni Vodišek je drugi na svetovni jakostni lestvici, pred njim je le Francoz Axel Mazella. Formula kite bo prvič na sporedu olimpijskih iger leta 2024 v Parizu.

Kvalifikacijski plovi so načrtovani do 21. avgusta, regata za medalje za 14 najboljših in zadnja regata za preostale pa bo na sporedu 22. avgusta.