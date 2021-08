Toni Vodišek nepremagljiv v Dominikanski republiki. Dobil je vse štiri regate.

Toni Vodišek prvi dan prvenstva uvodne regate ni niti začel, ker se je zapletel na startu. V drugi in četrti je bil prvi, v tretji pa drugi. V tretji regati se je naenkrat zelo povečala hitrost vetra, zaradi česar je padel ter si, kot je sporočil, nekoliko poškodoval ramo. To je imel že operirano, na srečo pa kaže, da ni bilo hujšega in je lahko uspešno nadaljeval z jadranjem.

"Trenutno sem še vedno na prvem mestu in bom šel na polno tudi naslednje tri dni. Včeraj sem si malo poškodoval ramo, izpahnil sem ji so in je šla iz sklepa. Ni najboljše, stiskam zobe. A se ne predam, šel bom do konca," je dejal Vodišek.

Vodišek je drugi na svetovni jakostni lestvici, pred njim je le Francoz Axel Mazella. Formula kite bo prvič na sporedu olimpijskih iger leta 2024 v Parizu.