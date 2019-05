Tjaša Andree Prosenc podpredsednica vodstva Casa

Coates je na tem položaju od leta 2010, član Icasa je od leta 1994 in je tretji predsednik, pred njim sta bila na čelu Casa in s tem Icasa Senegalec Keba Mbaye (1994-2007) in Italijan Mino Auletta (2007-2010).

Poleg Tjaša Andree Prosenc je bil za podpredsednika izbran še Američan Michael Lenard, nekdanji rokometaš.

Andree Prosenčeva, nekdanja dolgoletna članica izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije, bo med 20 člani Icasa in s tem tudi podpredsednica, do konca decembra leta 2022. Na podpredsedniški položaj je nekdanja umetnostna drsalka prišla med štirimi člani, v Icas so jo imenovali predstavniki športnikov in bo na tem položaju še štiri leta.

Med predlagatelji so bili tudi Mednarodni olimpijski komite, Združenje nacionalnih olimpijskih komitejev, združenji mednarodnih športnih zvez poletnih in zimskih olimpijskih iger, četverica pa je izbrana neodvisno od prej omenjenih organizacij.

Na zimskih olimpijskih igrah v Pyeongchangu v začetku lanskega leta je bila Tjaša Andree Prosenc tudi sopredsednica hitre arbitraže Icas, ki je v 24 urah reševala primere kršenja dopinških pravil. Vodstvo te arbitraže izreka tudi začasne suspenze iz OI in sproža postopke v primeru kršitev.

Preberite še: