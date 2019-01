Slovenska pravnica ostaja v 20-članskem vodstvu Casa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pravnica Tjaša Andree Prosenc, podpredsednica Mednarodnega sveta Arbitražnega razsodišča za šport (ICAS), je tudi med 20 člani tega organa do konca decembra leta 2022, je sporočil ICAS. Ta je vodstveni organ Mednarodnega arbitražnega razsodišča za šport (CAS) v Lozani, ki vsako leto obravnava okrog 600 primerov.

Tjaša Andree Prosenc je na ta položaj ponovno prišla med štirimi člani, ki so jih imenovali predstavniki športnikov in bo v ICASU še štiri leta; v prejšnjem mandatu je bila izbrana za podpredsednico. Volitve za nove položaje na čelu s predsedniškim in podpredsedniškim v tem organu bodo maja letos.

Med predlagatelji so bili tudi Mednarodni olimpijski komite, Združenje nacionalnih olimpijskih komitejev, združenji mednarodnih športnih zvez poletnih in zimskih olimpijskih iger, četverica pa je izbrana neodvisno od prej omenjenih organizacij.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Športniki so poleg slovenske pravnice in nekdanje umetnostne drsalke nominirali še nekdanjo avstralsko nogometašico Moyo Dodd, nekdanjega ameriškega rokometaša Michaela Lenarda in nekdanjo kanadsko veslačico Tricio Smith.

Na zimskih olimpijskih igrah v Pyeongchangu v začetku lanskega leta je bila Tjaša Andree Prosenc tudi sopredsednica hitre arbitraže ICAS, ki je v 24 urah reševala primere kršenja dopinških pravil. Vodstvo te arbitraže izreka tudi začasne suspenze iz OI in sproža postopke v primeru kršitev.