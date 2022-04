Tiger Woods se pripravlja na veliko vrnitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekaj dni po tem, ko so v Kaliforniji dekleta končala prvi major sezone – 18-letna Pia Babnik je kot najmlajša udeleženka turnirja zasedla tretje mesto –, se bodo na kultnem igrišču golf kluba National v Augusti predstavili še najboljši igralci. Med njimi bo tudi Tiger Woods, ki bo zaigral prvič po prometni nesreči februarja lani.

Novica, da se 15-kratni zmagovalec majorjev in najboljši igralec zadnjih desetletji vrača med aktivne golfiste, je presenetila športno javnost. Prejšnji teden je 46-letni Tiger Woods v Augusti opravil trening s sinom Charliejem, včeraj pa je na novinarski konferenci potrdil, da se pripravlja na veliko vrnitev. Dokončno odločitev o nastopu bo sicer sprejel dan pred turnirjem, torej danes, ko bo odigral še devet lukenj za trening.

Glavno vprašanje je, ali bo njegova noga zdržala

"Kot kaže, bom igral," je dejal v torek na novinarski konferenci, na vprašanje novinarja, ali se čuti sposobnega osvojiti nov naslov, pa je Woods odgovoril jedrnato: "Da."

Glavno vprašanje je, ali bo vse napore igranja in hoje zdržala njegova desna noga, ki si jo je februarja lani v prometni nesreči poškodoval tako hudo, da so zdravniki razmišljali celo o amputaciji. "72 lukenj je dolga pot. To bo pravi izziv," je povedal Woods, ki je zadnji krog odigral leta 2020 prav na mastersu v Augusti, ki je bil zaradi pandemije z aprila prestavljen na november.

Vrnitve Tigerja Woodsa se veselijo preostali golfisti. Foto: Reuters

Vrnitev Woodsa je preostale udeležence potisnila na stranski tir

Woods je peti naslov na mastersu v Augusti osvojil leta 2019, dve leti po tem, ko je bilo nadaljevanje njegove kariere pod vprašajem zaradi operacije hrbta. Ta zmaga, po kateri za rekorderjem Jackom Nicklausom zaostaja tri naslove, velja za eno najbolj spektakularnih vrnitev v svetu športa.

Vrnitev Woodsa je preostale udeležence prvega od štirih majorjev sezone - maja sledi prvenstvo PGA, junija US Open in julija jubilejni 150. The Open - potisnila na stranski tir.

Kandidatov za naslov je največ do zdaj

Na uvodnih turnirjih sezone serije PGA se je premierne zmage veselilo devet različnih igralcev.

Tudi prvi golfist na računalniški lestvici, Američan Scottie Scheffler, ki je v zadnjih dveh mesecih osvojil tri turnirje PGA, se veseli vrnitve Tigerja Woodsa. "Njegova prisotnost razbremeni vse preostale. Mediji in javnost se osredotočajo nanj, kar je za preostale zagotovo pozitivno, pomirjujoče. Seveda pa se vsi hkrati zavedamo, da je ena stvar igrati na mastersu, druga pa nastopiti na mastersu, na katerem igra Tiger Woods," pravi Scheffler.

