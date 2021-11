Tiger Woods po devetih mesecih spet tolče žogice

"Lepo napredujem," je Woods zapisal ob posnetku, prvem uradnem sporočilu o njegovem okrevanju vse od aprila, na katerem je videti, kako s kompresijsko obvezo na desni nogi, ki si jo je v nesreči resneje poškodoval, vadi na igrišču.

Woods je prometno nesrečo doživel 23. februarja v Ranchos Palos Verdesu v Los Angelesu, ko je zaradi neprilagojene hitrosti - na območju z omejitvijo 70 km/h je vozil med 130 in 140 km/h - v ovinku zletel s ceste in trčil v drevo. V nesreči si je huje poškodoval desno nogo; z operacijami so mu v bolnišnici oskrbeli več odprtih zlomov desne noge, pri čemer so golenico utrdili s ploščico, gleženj pa z vijaki.

Njegov prijatelj, prav tako ameriški golfist Justin Thomas je nedavno v podcastu izjavil, da se bo "Woods skušal vrniti na pota stare slave".

"Vem, da se bo poskušal vrniti nazaj. Če pa mu ne bo uspelo igre dvigniti na dovolj visoko raven, pa mislim, da ne bo več igral," je dejal Thomas.

Woods se je v preteklosti že nekajkrat vrnil po resnih poškodbah. Leta 2017 je imel operacijo hrbtenice, nato pa je po vrnitvi nazaj leta 2018 najprej osvojil svoj peti masters in skupno 15. major. Ko je letos doživel prometno nesrečo, je ravno okreval po še eni operaciji hrbta.

