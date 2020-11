Tiger Woods bo prvič tekmoval skupaj s sinom

Od začetka izvedbe turnirja leta 1995 so večinoma skupaj nastopali zgolj očetje in sinovi, z leti pa so pravila postala nekoliko ohlapnejša, da bi dosegli večje število udeležencev. Woods bo prvič nastopil na turnirju, ki bo sicer na sporedu v Orlandu na Floridi 19. in 20. decembra.

"Navdušen sem, ker bova s Charliejem lahko igrala skupaj. Res je lepo spremljati njegov napredek. Komaj čakam, da bova tekmovala," je ob tem dejal 44-letni zvezdnik tega športa.

Na turnirju bodo med drugim nastopile tudi legende kot so Gary Player ter njegov vnuk, Greg Norman in njegov sin ter ena najboljših ženskih igralk v zgodovini Annika Sörenstam s svojim očetom.

