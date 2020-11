Dustin Johnson iz karantene do zelenega suknjiča v Augusti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški golfist Dustin Johnson je zmagovalec 84. mastersa v Augusti. Do zmage na enem od najbolj prestižnih prizorišč največjih turnirjev je prišel s prepričljivo igro v vseh štirih krogih. To je njegov drugi naslov na turnirjih major po US Opnu 2016.