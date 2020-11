Američan povsem blizu prvemu zelenemu jopiču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški golfist Dustin Johnson se bo v zadnji dan golfskega mastersa v Augusti v boj za sloviti zeleni jopič podal s prednostjo štirih udarcev, potem ko je še drugič uspel dan zaključiti s sedmimi udarci pod parom. Za njim so po treh odigranih dneh trije golfisti, medtem ko je Američan Tiger Woods zdrsnil po lestvici.

Lanski zmagovalec mastersa Woods je imel tretji dan težave s hrbtom, končal pa ga je 13 udarcev za vodilnim. Štiriinštiridesetletnik je priznal, da ga dolgi dnevi, zaradi prekinitve drugega dne je moral v soboto odigrati še osem lukenj več, motijo, zato je bil ob koncu precej načet.

Povsem drugače je bilo pri vodilnemu Johnsonu. Prvi golfist sveta je še drugič v tem tednu dan končal s 65 udarci na slovitem igrišču v Augusti in prehitel najbližje zasledovalce za štiri udarce (65, 70 in 65). Šestintridesetletnik, ki prihaja iz Columbie v sosednji Južni Karolini, le uro stran od igrišča v zvezni državi Georgia, je bil nezgrešljiv pri prvih udarcih, na zelenicah pa je ostal zbran in dan končal z -7, skupno pa z -16.

Pri -12 so trenutno Mehičan Abraham Ancer, Korejec Sungjae Im in Avstralec Cameron Smith. Nekaj možnosti za presenečenje ima še Severni Irec Rory McIlroy, ki je po treh dneh na 10. mestu z osmimi udarci pod parom igrišča.

Vseeno bi bilo presenečenje, če ne bi Johnson prvič v karieri oblekel zelenega jopiča, ki ga prejme zmagovalec v Augusti. To bi bil njegov drugi naslov na turnirjih velike četverice, potem ko je pred štirimi leti osvojil OP ZDA.

Zadnji dan mastersa se bo začel ob 13.50.

