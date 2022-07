The Open obeta dramo, v igri tudi Tiger Woods

Prireditelji najstarejšega turnirja v golfu na svetu za letošnjo 150. izdajo pripravljajo rekordni obisk. V štirih dneh si bo predvidoma turnir na slovitem igrišču St Andrews v živo ogledalo kar 290.000 ljubiteljev golfa. Prejšnji rekord na turnirju The Open je "padel" leta 2000, ko je 239.000 ljubiteljev golfa v živo pospremilo zmago Woodsa.

Že 150. izvedba turnirja bo brez dvoma zgodovinski trenutek za golf, so prepričani organizatorji, in ne le za to, ker gre za zadnji major sezone. Zibelka golfa pozdravlja letošnjo izvedbo po nekaj turbulentnih tednih, ki jih je zaznamovala savdska turneja "odpadnikov" LIV, ki so jim organizatorji OP Velike Britanije dali zeleno luč za nastop.

Scottie Scheffler je prvi favorit za naslov. Foto: Guliverimage To pomeni, da se bodo od četrtka dalje na vzhodni obali Škotske v boj za sloviti Claret Jug lahko podali tudi štirikratni zmagovalec velikih turnirjev Brooks Koepka, Sergio Garcia, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson in nekdanji zmagovalec Opna, Phil Mickelson.

"The Open je prvo golfsko prvenstvo in vse od prve izvedbe leta 1860 je bila prav odprtost temeljnega pomena za njegov etos in edinstveno privlačnost," je dejal izvršni direktor turnirja, Martin Slumbers.

Vendar pa je Scheffler, najbolje uvrščeni igralec na svetovni lestvici in zmagovalec mastersa, ki je bil minuli mesec na OP ZDA drugi, prvi favorit za naslov.

Rory McIlroy upa, na četrto zmago na majorju. Foto: Reuters Medtem pa Severni Irec Rory McIlroy, ki je ta čas v dobri formi, upa, da bo končal osemletno čakanje in dodal četrto zmago na majorju, potem ko je v Augusti končal na drugem mestu za Schefflerjem, na OP ZDA pa si je razdelil peto.

Naslov sicer brani Američan Collin Morikawa, vendar 25-letnik že vnaprej poudarja, da igrišča ne pozna. "Ne poznam tega igrišča. Ne vem, kako se bom znašel na njem. Upam, da bo vetrovno. To sem slišal, da vreme rado nagaja. Ampak sam to pozdravljam," je dejal za BBC.

Woods je igrišče že preizkusil

Za razliko od Morikawe pa Woods do potankosti pozna slovito golfsko igrišče in je za trening letos že odigral vseh 18 lukenj. Dva od treh naslovov na OP Velike Britanije je osvojil na Škotskem (2000, 2005), preden so mu kariero začele motiti poškodbe.

Woods je igrišče že preizkusil. Foto: Guliverimage A sloviti golfist, ki ni igral vse od maja in odstopa na prvenstvu PGA, se vrača po strahoviti nesreči februarja 2021, katere posledice še čuti, ko je utrpel hude poškodbe spodnjih okončin. Prvi letošnji major v Augusti je končal šepajoč in v bolečinah, na prvenstvu PGA pa je odstopil po tretjem krogu.

"Imel sem nekaj težav z nogo, zato sem odstopil na prvenstvu PGA, saj nisem želel ogroziti nastopa na the Opnu. Na tem zgodovinskem prizorišču je igrati res nekaj posebnega. Ne vem, kako mi bo šlo, a potrudil se bom po najboljših močeh," je napovedal 46-letni Woods.

Organizatorji so poleg rekordnega obiska poskrbeli tudi za rekorden nagradni sklad. Tega so v primerjavi z lansko izvedbo povečali za 22 odstotkov. Zmagovalec bo tako odnesel ček za okrogla dva milijona funtov (2,36 milijona evrov), skupni nagradni sklad najstarejšega golfskega turnirja pa znaša 11,2 milijona funtov (13,2 milijona evrov).