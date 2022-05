Tekaški copati, ki bodo navdušili vse ljubitelje teka

Čeprav so morda tekaški copati videti kot druge superge, pa vam njihova tehnologija pomaga napredovati pri vaših tekaških treningih. Opremljeni so na način, da preprečujejo poškodbe in bolečine zaradi ponavljajočih se gibov, saj zagotavljajo posebno oblazinjenje, ki blaži pritisk na sklepe, in oblikovne značilnosti, ki pomagajo pri specifičnem načinu teka ter uravnavajo gibanje stopala. Več kilometrov ko s copati pretečete, bolj pridejo do izraza njihove lastnosti.

Katerokoli športno trgovino boste obiskali, se boste srečali s pisano paleto tekaških copat in ni treba posebej poudarjati, da med številnimi izbirami ni enostavno najti takšnega, ki bi se vam najbolj prilegal. Da pa je zadeva še malo bolj zapletena – ni vsak tekaški copat primeren za vsakogar. Ko izberete svoj par, se vam mora ta pravilno prilegati od pete do prstov, v njem se morate pri teku počutiti udobno, ob vsem tem pa mora biti primeren za terene, po katerih tečete, in vaš način teka.

Po tekaško obutev v Intersport Preverite novosti v prodajalnah Intersport ali v njihovi spletni trgovini. Med pestro ponudbo bo prav vsak tekač našel zase popoln par tekaških copat. Poiščite takšne, ki bodo ustrezali vašim stopalom, slogu teka in tekaškim navadam. Izbira pravih tekaških copat je pomembna za vsakega tekača, naj bo začetnik ali profesionalec. Pred nakupom se tako vsak tekač znajde pred dilemo, kateri copat bo zadovoljil njegove potrebe, ob tem pa bo tek v njem udoben. Pri nakupu vam lahko pomagajo predstavniki najboljših znamk iz sveta teka. Preverite termine svetovanj v prodajalnah Intersport, kjer prejmete tudi 20-odstotni popust na redne cene za tekaška oblačila in obutev znamke, za katero poteka svetovanje tisti dan. Če redno tečete ali se spogledujete s katero od prihajajočih tekaških prireditev, potem spodaj preverite "must have" tekaške copate te sezone!

Tekaški copati Mizuno Wave Rider Neo 2 so namenjeni odličnim tekačem in tekačicam, saj so zelo hitri, lahki in odzivni. Vmesni podplat je sestavljen iz popolnoma nove pene Enerzy, ki zagotavlja najboljše razmerje med stabilnostjo, blaženjem in odzivnostjo, navdušujejo pa tudi z enakomernim prehodom od prstov k peti in obratno.

S tekaškimi copati Adidas Solar Glide 5 boste dobili kombinacijo najnovejših tehnologij, že dobro poznanega podplata Boost, sistema LEP 2.0 in modnega zgornjega dela, ki je delno izdelan iz plastike Parley Ocean. Zaradi tega so to odlični tekaški copati, ki zagotavljajo izjemno torzijsko stabilnost, edinstveno blaženje in najboljšo odzivnost. Ta model tekaških copat bo zagotovo zadovoljil najbolj vsestranske tekače in tekačice.

Tekaški copati Asics Gel Nimbus 24 niso samo 10 gramov lažji od svojega predhodnika, ampak zagotavljajo tudi napredno blaženje udarcev pri vsakem tekaškem koraku. Njihov podplat odlikuje spodnja plast iz inovativne pene FlyteFoam Blast+ in vrhnja plast iz že preizkušene pene FlyteFoam, ki skupaj zagotavljata najboljšo odzivnost. Zgornji del je izjemno mehak in prožen, zato se optimalno prilega naravnemu gibanju stopala, pri čemer je ta model posebej prilagojen za ženske in moške.

Brooks Adrenaline GTS 22 Če iščete preizkušene tekaške copate z uravnoteženim in mehkim blaženjem ter dobro odzivnostjo, so tekaški copati Brooks Adrenaline GTS 22 prava izbira. Med tekači in tekačicami so po zaslugi edinstvenega blaženja DNA Loft ti tekaški copati izjemno priljubljeni. Če k temu dodamo še njihovo zračnost in nizko težo, se jim boste le s težavo uprli.

Tekaški copati Hoka One One Arahi 6 premikajo meje s svojo udobno podporo. K temu pripomore nova pena CMEVA, ki zagotavlja tako odzivnost kot tudi udobje, zato je le še vprašanje časa, kdaj boste z njimi podrli svoje osebne rekorde. Edinstvena zasnova vmesnega podplata Meta Rocker temelji na majhni razliki med peto in prsti, zato lahko z njimi pričakujete izjemno odziven in učinkovit tek.

Hitrost, čiste linije in preprostost so lastnosti, ki odlikujejo ženske in moške tekaške copate Saucony Kinvara 13. Zasnovani so za vse tiste, ki stremite k hitrosti, saj je ta model lažji kot kadarkoli prej. K temu pripomoreta tudi poševni vmesni podplat in poenostavljena oblika srednjega dela stopala, kar zagotavlja hitro in učinkovito gibanje v smeri naprej.

Under Armour W Flow Velociti Wind 2 so sodobni tekaški copati, ki so primerni za tek po urbanih površinah. Izdelani so iz zračne mrežice Warp, ki lepo objame stopalo in mu ponuja oporo. Srednji del podplata je s pomočjo tehnologije Flow narejen iz enega kosa in ponuja izdatno blaženje in odzivnost. Spodnji del podplata pa omogoča dober oprijem na urbanih površinah.

Salomon Sense Ride Popoln tekaški čevelj za tiste, ki bi radi z enim copatom pokrili različne tekaške terene. Osnovan na copatu za cestni tek in obogaten z značilnostmi trail tekaških copat novi Sense Ride 4 združuje udobje in blaženje z vzdržljivostjo in odzivnostjo. Tehnologija OptiVibe zmanjšuje vibracije in zagotavlja optimalno udobje, blaženje in odzivnost. Preoblikovan petni del z večjim vložkom skrbi za pravilno držo stopala in položaj pete. Dodaten oprijem in zaščito zagotavljajo lastnosti, kakršnih smo vajeni pri copatih za gorski tek, kot je mrežica Profeel, ki ne dopušča prehajanja delcev v notranjost čevlja, in popolnoma gumijast podplat Contagrip, ki zagotavlja popoln oprijem na vsakem terenu.

Kakšni tekaški copati so za vas najustreznejši?

V prodajalni Intersport Ljubljana Šiška in BTC opravljajo celostno analizo vaših stopal in načina teka s pomočjo napredne naprave SafeSize. Ta ponuja novo dimenzijo skeniranja stopal, ki temelji na istočasni statični in dinamični analizi stopal ter omogoča trodimenzionalno merjenje in vizualizacijo notranjih čevljev. Meritev SafeSize je izjemno natančna, saj s pomočjo posebnih kamer izmeri dolžino, širino in višino stopala. Na podlagi tega vam bodo lahko priporočili tekaške copate glede na obliko stopala, teren, pronacijo in osebne želje različnih vrhunskih blagovnih znamk. Prednost naprave je, da svetuje primerne modele tako rekoč vseh znamk, ki so v danem trenutku prisotne na trgu. Meritev Safezise lahko brezplačno opravite v prodajalnah Intersport Ljubljana Šiška in BTC.