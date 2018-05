Apollonio 15., Zakrajšek 22. na 1000 m v Szegedu

V Szegedu je potekal tretji tekmovalni dan svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah in parakajakaštvu. Alan Apollonio je v kajakaškem finalu B na 1000 metrov zasedel šesto mesto, Jošt Zakrajšek pa je bil četrti v finalu C.

Anja Osterman se je uvrstila v polfinale na 200 metrov, v finale C na 500 metrov pa sta prišla kajakaša Apollonio in Simon Blaževič.

Danes je bil najbolj zaposlen Apollonio, ki je dopoldne najprej veslal v polfinalu kajakašev na 1000 metrov, nato v finalu B na tej razdalji, popoldne pa še v polfinalu na 500 metrov. V svoji polfinalni skupini na 1000 metrov je priveslal na peto mesto, kar je zadostovalo za uvrstitev v finale B. Na isti razdalji je v drugi polfinalni skupini veslal tudi Jošt Zakrajšek. V cilj je priveslal kot sedmi, tako da je prišel do finala C.

Manj kot dve uri po polfinalnem nastopu sta Apollonio in Zakrajšek veslala v finalih B in C. Alan Apollonio je v finalu B priveslal do šestega mesta, kar v končni razvrstitvi pomeni 15. mesto na 1000 metrov. Jošt Zakrajšek pa je nastopil v finalu C, kjer je bil četrti in se uvrstil na skupno 22. mesto. V finalu A se je zmage veselil Portugalec Fernando Pimenta, drugi je bil Madžar Balint Kopasz, tretji pa Španec Roi Rodriguez.

Alan Appolonio je končal na 15. mestu. Foto: Vid Ponikvar

V kvalifikacijah kajakašic na 200 metrov je popoldne veslala Anja Osterman in v svoji kvalifikacijski skupini zasedla drugo mesto. S časom 40,353 jo je prehitela le Madžarka Dora Lucz, medtem ko je Ostermanova v cilj priveslala s časom 40,525. S tem si je zanesljivo priveslala polfinalni nastop, ki jo čaka v nedeljo ob 8.20.

Alan Apollonio in Simon Blaževič sta veslala v isti polfinalni skupini kajakaških enojcev na 500 metrov. Apollonio je v cilj priveslal kot šesti, Blaževič pa je postavil osmi čas. To pomeni, da bosta v nedeljo v finalu C na tej razdalji.