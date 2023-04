Zala Trtnik na gredi osvojila peto mesto

Sedemnajstletna Trtnik, ki je v kvalifikacijah grede zasedla osmo mesto, je v finalu z 12,233 točke pristala na petem mestu. Zmagala je Italijanka Giorgia Villa s 13,600 pred Američanko Joscelyn Roberson (13,233) in Belgijko Eriko Pinxten (13,033). Pred Slovenko je bila še Norvežanka Maria Tronrud (12,933).

Lucija Hribar je bila na tem orodju v kvalifikacijah 14. Hribar ima to sezono svetovnega pokala najvišjo slovensko uvrstitev, potem ko je bila na prvi postaji v Cottbusu četrta na dvovišinski bradlji.

Poleg Trtnik in Hribar so v Kairu Slovenijo zastopali še Kevin George Buckley, Anže Hribar in Luka Bojanc, ki pa se na svojih orodjih niso približali najboljši osmerici in nastopu v sobotnih in današnjih finalih.

Sledi svetovni izziv

Tekmovanje v Kairu je zadnje v sklopu svetovnega pokala, pred tem so telovadci nastopali še v Cottbusu, Dohi in Bakuju. Od konca maja do sredine septembra bo na vrsti še šest tekem pokala svetovnega izziva.

Svetovno prvenstvo bo med 30. septembrom in 8. oktobrom v Antwerpnu, evropsko pa je bilo sredi aprila v Antalyi.