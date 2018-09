Testen posamično še nikoli tako visoko, Kauzerja dotik stal finala

Testen je bil edini slovenski predstavnik v današnjem finalu, drugi Slovenci so izpadli v polfinalu. Peter Kauzer je zasedel končno 20., Martin Srabotnik 35., Žan Jakše, zmagovalec tacenske preizkušnje, pa 36. mesto.

Presenetili favorite

Enaindvajsetletni Primorec Testen je tako prišel do najboljšega posamičnega rezultata kariere v članski konkurenci. V polfinalu je startal med prvimi, a se nato dolgo časa držal na tretjem mestu, saj so izkušenejši tekmovalci drug za drugim odpadali: "Malo smo presenetili favorite, ker smo dobre čase postavili že tisti na začetku, potem pa so bili malo pod pritiskom, ker so vedeli, da morajo tudi oni dobro veslati, zato so delali precej napak. Moja polfinalna vožnja je bila zelo dobra. Na startu sem bil res sproščen, užival sem v vsakem trenutku. Komaj sem čakal, da pridem na startno pozicijo in se poženem po progi. Bila je res enkratna izkušnja. Užival sem sto na uro!"

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Niko Testen, ki je bil leta 2015 evropski mladinski prvak, se je letos prvič uvrstil v člansko reprezentanco: "Kar težko si predstavljam. Pred tremi leti, ko sem bil še 'mulc', sem gledal te kajakaše na televiziji in si mislil, kako je to dobro. Zdaj veslam z njimi ob boku, kar je lep občutek."

Kauzer našel tudi pozitivno

Pred tekmo je visoko ciljal Kauzer, pred zadnjo tekmo četrti v skupnem seštevku svetovnega pokala, ki pa je tokrat v polfinalu naredil preveč napak in s 3,55 sekundami zaostanka končal na 20. mestu.

"Kljub dotiku prvih vrat sem bil dovolj samozavesten, da sem vedel, da lahko z dobro vožnjo še vseeno pridem v finale. Žal me je na koncu prav tisti dotik stal finala. Vožnja se mi je začela podirati od mostu naprej. Začel sem veslati preveč na silo in prehitevati čas. Na koncu se je naredilo, kar se je. Na protitočnih vratih pred 'Niagaro', ko sem obrnil, mi je koleno nekoliko zdrsnilo z opore in sem se prevrnil. Potem sem se boril še do cilja. Brez dotika na prvih vratih bi bil kljub prevračanju še vseeno v finalu, tako da lahko iz tega potegnem nekaj pozitivnega," je povedal Kauzer.

"Brez dotika na prvih vratih bi bil kljub prevračanju še vseeno v finalu, tako da lahko iz tega potegnem nekaj pozitivnega," je povedal Kauzer. Foto: Grega Valančič / Sportida

Kauzer skupno sedmi

V skupnem seštevku svetovnega pokala je med kajakaši Peter Kauzer zasedel sedmo mesto, Niko Testen je bil 15., Martin Srabotnik 23., Žan Jakše 33., Vid Kuder Marušič pa 48. Zmagal je Čeh Jiri Prskavec, pred Francozom Mathieujem Biazizzom, tretje mesto pa sta si delila Britanec Joseph Clarke in Čeh Vit Prindiš.

Med kanuistkami je celo sezono dominirala Avstralka Jessica Fox, ki je bila prepričljiva zmagovalka v skupnem seštevku te serije. Najvišje uvrščena slovenska reprezentantka je bila Eva Alina Hočevar na 27. mestu, Lea Novak je bila 43., Nina Bizjak 51., Alja Kozorog pa 74.

Pred slalomisti na divjih vodah je le še vrhunec tekmovalne sezone 2018, in sicer svetovno člansko prvenstvo, ki bo potekalo zadnji teden v septembru na olimpijski progi v Riu de Janeiru.

Preberite še: