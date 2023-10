Janja Šegel za uvod 20. in 17.

Na 50 m prosto je bila najhitrejša Avstralka Cate Campbell (24,10) pred Švedinjo Sarah Sjöström, Američanko Torri Huske in mlajšo sestro Campbell Bronte. Na 50 m hrbtno je s 27,55 močno izstopala Avstralka Kaylee McKeown, Janja Šegel je bila z 29,58 blizu osebnemu rekordu.

"Zelo solidno za začetek sezone. Na 50 m prosto, tam je celo malo 'zamlela' in pustila nekaj čas, je hitrejša kot lani, na 50 m hrbtno le nekaj desetink od osebnega rekorda. Glede na časa, ki sva jih načrtovala, sva plan izpolnila. Njena glavna tekma bo februarsko svetovno prvenstvo v Dohi in formo bova gradila počasi po stopničkah," je nastop za STA pokomenitral trener Fužinarja Matija Medvešek.

O konkurenci pa: "To je prva liga. To je to, kar stalno iščemo in hodimo po Banjaluki in podobnih tekmovanjih. Tukaj so zbrani vsi in Janja take tekme potrebuje. Po mojih informacijah bo na prihodnjih tekmah še bolj ostro, najmočneje v Budimpešti čez 14 dni."

Neža Klančar bo od 20. do 22. oktobra nastopila v Budimpešti. Foto: Ana Kovač

Ostali Slovenci bodo nastopili na naslednjih tekmah. V Atenah bo prihodnji teden plavala Katja Fain, v Budimpešti od 20. do 22. oktobra pa bodo poleg že omenjenih plavalk nastopili še Neža Klančar, Tara Vovk, Peter John Stevens, Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič. Gre za ogrodje reprezentance, ki naj bi decembra nastopila na evropskem prvenstvu v 25-metrskih bazenih v Romuniji.