Strokovni svet za šport s predlogom davčnih olajšavah in drugo pomočjo športu

Komisija za strategijo in financiranje športa slovenskega strokovnega sveta za šport, ki jo vodi nekdanja alpska smučarka Katja Koren Miklavec, bronasta na olimpijskih igrah v Lillehammerju leta 1994, je predlagala predloge davčnih olajšav in drugih dodatnih finančnih virov za šport. Strokovni svet je predloge sprejel.

Na 14. dopisni seji strokovnega sveta za šport so soglasno sprejeli predlagane predloge v pomoč športu, ki so jih strnili v osem točk, je po seji sporočil predsednik strokovnega sveta Sašo Norčič.

Predlog sprememb na zakonodajnem področju iger na srečo

V zadnji, osmi točki predlagajo spremembe na zakonodajnem področju iger na srečo, ki naj bi bila utemeljena s konkretnimi projekcijami, da bodo športu trajno zagotovili dodatna finančna sredstva. Cilj je povečanje realnega zneska, ki je trenutno namenjen športu. Pri sponzorstvu predlagajo, da se davčno priznajo odhodki v višini trikratnika danega sponzorstva; sedaj so priznani v višini danega sponzorstva.

Pri donacijah želijo, da se prizna delež davčno priznanih donacij v višini desetih obdavčljivih prihodkov

Pri donacijah želijo, da se prizna delež davčno priznanih donacij v višini desetih obdavčljivih prihodkov; sedaj je to 0,3 odstotka. V tretji točki so navedli načrt, da se omogoči znesek neobdavčenih izplačil članom društev do maksimalne višine tisoč evrov mesečno po osebi za namen plačil strokovnih delavcev, igralcev, trenerjev, administrativnega in tehničnega ter drugega osebja, ki deluje v strokovnem delu športa.

Pri nagradah športnikom za osvojene medalje na olimpijskih igrah ter svetovnih, evropskih in drugih mednarodnih prvenstvih, naj bi se nagrade izplačevale neobdavčeno do zneska 50.000 evrov ne glede na to, katera pravna oseba je izplačevalec nagrade, torej ne le država, ampak tudi panožna zveza, društvo, sponzor. Predlagajo tudi uvedbo novega dohodninskega razreda z letno osnovo nad milijon evrov z desetodstotno obdavčitvijo.

Olajšave pri zaposlovanju vrhunskih športnikov

Šesta točka predlogov prinaša olajšave pri zaposlovanju vrhunskih športnikov, dobitnikov medalj na največjih tekmovanjih ali glede na določen najvišji razred kategorizacije v državi. Dodatna davčna olajšava bi bila zanje v višini izplačane bruto plače pri davku od dohodkov pravnih oseb za določeno prehodno obdobje, na primer petih let. S tem želijo spodbuditi zaposlovanje zaslužnih športnikov po športni karieri.

Pri prispevku za socialno varnost strokovnih delavcev v športu in športnikov želijo, da bi se ti obravnavali enako kot se v invalidskih organizacijah, kjer se samo obračunajo in ne plačajo ali pa se plača manjši odstotek, denimo dvajset odstotkov obračunanih prispevkov.

