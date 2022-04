Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V turški Antalyi se je začel letošnji grand slam v judu, slovenske barve pa je danes branil le David Štarkel v kategoriji do 50 kilogramov in moral v prvem krogu priznati premoč nekdanjemu svetovnemu in evropskemu prvaku Luhumiju Čhivimianiju iz Gruzije.