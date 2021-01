Štangarjeva v Dohi le do drugega kroga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Judoisti so zbrani na mastersu v Dohi. Uvodni dan je slovenske barve v kategoriji do 48 kg branila Ljubljančanka Maruša Štangar, ki je prvi dvoboj proti Srbkinji Milici Nikolić dobila, nato pa izgubila borbo z Distrio Krasniqi s Kosova.

Štangarjeva in Nikolićeva se izredno dobro poznata s treningov in tekmovanj, tekmovalka Bežigrada, ki bo konec meseca dopolnila 23 let, pa se je veselila šeste zmage na devetem uradnem neposrednem obračunu. Tokrat je za napredovanje zadostovala tehnika za vazari.

Štangarjeva ima na Nikolićevo lepe spomine, saj jo je premagala v borbi za tretje mesto na evropskih igrah v Minsku 2019, ko je osvojila svojo prvo kolajno na evropskih prvenstvih.

Nerešljiva uganka pa medtem ostaja Krasniqijeva, bronasta z zadnjega EP in SP, ki je dobila tudi tretjo zaporedno borbo, tokrat predčasno.

V torek bo slovenske barve v Katarju branila Andreja Leški v kategoriji do 63 kg.