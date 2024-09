Srabotnik na domačih brzicah postal državni prvaki

Celje je gostilo državno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. V absolutni konkurenci so se zmag veselili Martin Srabotnik, Ajda Novak, Luka Božič in Lea Novak.

Kajakaš celjskega kluba Martin Srabotnik je poskrbel za navdušenje polnih tribun ob Savinji, saj se je z večerno vožnjo brez napak in dotikov razveselil naslova državnega prvaka. Ker se mu letos ni uspelo uvrstiti v reprezentanco, si je vzel nekaj več premora in se preizkusil tudi v vlogi trenerja, za državno prvenstvo pa znova poprijel za veslo in tekmo končal na vrhu. Dejal je, da bo skušal v naslednjem letu znova priti v reprezentanco.

Finalni nastop je končal sekundo in 64 stotink pred favoriziranim Petrom Kauzerjem, za katerega je bil usoden dotik in dve kazenski sekundi. Za popoln uspeh celjskih kajakašev pa sta s tretjim in četrtim mestom poskrbela Lan Tominc in Jan Ločnikar.

V konkurenci kajakašic se je naslova prvakinje razveselila Ljubljančanka Ajda Novak, ki se je pošalila, da je motivacijo našla v glavni nagradi za najboljšo kajakašico tekmovanja - kolesu. Ajda je finalno vožnjo končala s prednostjo 46 stotink pred klubsko in reprezentančno kolegico Evo Terčelj, Eva Alina Hočevar pa se je uvrstila na tretje mesto.

Med kanuistkami je na najvišjo stopničko stopila Lea Novak, ki se je nedavno vrnila s svetovnega prvenstva v spustu na divjih vodah v Španiji. Tekmovalka tacenskega kluba si je naslov državne prvakinje priveslala s prednostjo 1,26 sekunde pred olimpijko Evo Alino Hočevar, tretja pa je bila Alja Kozorog.

Zelo napeto je bilo tudi med kanuisti. Na koncu je zmaga pripadla Luki Božiču, ki je bil 66 stotink pred Žigo Linom Hočevarjem. Slednji je bil na progi hitrejši, a je zaradi dotika prvenstvo končal na drugem mestu. Tretji je bil Juš Javornik, aktualni svetovni prvak Benjamin Savšek pa je bil tokrat četrti.

Septembra slalomiste na divjih vodah čakata še dve tekmi svetovnega pokala. Prva postaja bo italijanska Ivrea, finale svetovnega pokala pa bo potekal v španskem La Seu d'Urgellu.