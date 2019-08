Šprinterji na mirnih vodah na SP po olimpijske kvote: Sistem je krut in zahteven, kvot je malo

Slovenska reprezentanca v šprintu na mirnih vodah je v Ljubljani predstavila cilje za najpomembnejšo tekmo sezone - svetovno prvenstvo v Szegedu na Madžarskem, ki bo med 20. in 25. avgustom. Na prvenstvu, ki bo štelo tudi za pridobivanje olimpijskih kvot za Tokio 2020, bo šest slovenskih tekmovalk in tekmovalcev.

V kajakaškem dvojcu bosta tekmovali Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman, v kajakaškem enojcu Mia Medved, Jošt Zakrajšek in Vid Debeljak, v parakajaku pa Dejan Fabčič. Vse skupaj čaka zahtevno delo že pri lovljenju kvot.

"Sistem je krut in zahteven, kvot je malo"

"Sistem je krut in zahteven, kvot je malo. Pri kajakaških enojcih po pet, pri kajakaških dvojcih šest, šest jih je tudi v kategoriji parakajaka KL2, kjer bo tekmoval Fabčič," je uvodoma pojasnil direktor Kajakaške zveze Slovenije Andrej Jelenc.

Dodal je, da tudi če v Szegedu ne bo kvot, zgodba za Tokio ne bo še končana. "Leta 2020 bodo še dodatna kvalifikacijska tekmovanja, najprej evropske olimpijske kvalifikacije za dodatni dve kvoti v K1 in K2 ter dodatne globalne kvalifikacije na drugi tekmi svetovnega pokala, a le po ena kvota za K1. Potem pa je še cel kup variant. Sistem je razdelan, vendar precej zapleten," poudarja Jelenc.

"Če narediva tisto, kar lahko, je možno še kaj več od šestega mesta"

Prvi slovenski adutinji bosta tekmovalki v K2. Nastopili bosta tako na 200 kot 500 metrov. "Šest mest je zelo malo. Razlike bodo majhne. Vse bodo najbolje pripravljene. Se bova morali res potruditi, da bova osvojili kvoto. Verjamem, da če narediva tisto, kar lahko, je možno še kaj več od šestega mesta, ampak mislim, da je obema največji cilj osvojiti kvoto in se potem lažje pripraviti na naslednje leto," je dejala Ponomarenko Janićeva.

Ostermanova, ki je tako kot njena partnerka v čolnu vadila tudi z eno najboljših tekmovalk zadnjih let Novozelandko Liso Carrington, jo je dopolnila: "Prvi cilj je osvojitev eno od teh šestih mest, ampak meriva nekoliko višje. Torej če bova šesti, bova zadovoljni, po drugi strani pa ne, ker si želiva še kaj več. Zagotovo pa bova dali vse od sebe in poskusili izpolniti cilj."

Mio Medved čaka njeno prvo svetovno prvenstvo. Foto: Nina Jelenc

Debitantka komaj čaka

Medvedova bo prvič na članskem SP in komaj čaka nastope v Szegedu. "Že ko sem bila mlajša, sem gledala tekme iz Szegeda in sem si želela tam tekmovati zaradi velikega števila ljudi. Vem, da bodo na tem SP vsi v najboljši formi zaradi kvot. Dala bom vse od sebe in naredila tisto, kar lahko," pravi Medvedova.

V finalu A druga energija

Zakrajšek je pred SP realen. "Merim za začetek na finale A, torej prvih devet. Na to lahko realno merim, saj mi je na svetovnih pokalih vedno zmanjkalo le malo do tega. Če bom enkrat v finalu A, bo to druga energija in se lahko zgodi, da lahko priveslam med prvih pet ali šest, kar je dovolj za Tokio," pravi Zakrajšek, ki dodaja, da je za finale sposobnih 15, 16 tekmovalcev, trije ali štirje med temi so po njegovem "izvenserijski".

Po olimpijsko kvoto tudi naš parakajakaš

V parakajaku bo olimpijsko kvoto lovil Fabčič. Ta je bil lani na pragu konca kariere, potem ko so rezultati padli. V najboljšem obdobju je bil tretji na EP, peti na SP in šesti na paraolimpijskih igrah.

Zdaj se znova počuti zelo dobro. "Spremenili smo tehniko, zaveslaj, treningi so drugačni, odkar sem začel sodelovati s Stjepanom Janićem. Čoln je bolj stabilen, bolje teče. Na SP odhajam z dobrimi upi na dobro uvrstitev," pravi Fabčič.

Spored SP v sprintu na mirnih vodah: - torek, 20. avgust: odprtje prvenstva - sreda, 21. avgust: kvalifikacije, polfinale parakajak 200 m, K2 (ž) 200 m, K1 (m) 200 m - četrtek, 22. avgust: kvalifikacije K1 (m) 1000 m, K2 (ž) 500 m, polfinale K2 (ž) 500 m - petek, 23. avgust: kvalifikacije K1 (ž) 500 m, finale K2 (ž) 200 m, polfinale K1 (m) 200 m, K1 (m) 1000 m - sobota, 24. avgust: finale parakajak 200 m, K1 (m) 200 m, K2 (ž) 500 m, K1 (m) 1000 m, polfinale K1 (ž) 500 m - nedelja, 25. avgust: finale K1 (ž) 500 m, K1 (m) 5000 m

