Slovenija je imela v ženskem polfinalu tri tekmovalke, ki so bile po kvalifikacije razvrščene od 17. do 23. mesta. Ob odsotnosti olimpijske šampionke Janje Garnbret najbolj izkušena 29-letna Ljubljančanka Debevec se je po 17. mestu v kvalifikacijah izkazala v naslednji rundi.

Blestela je zlasti v drugem balvanu, tega je osvojila v prvem poskusu, v tretjem in četrtem pa je osvojila cono. Šlo je za dosežek, s katerim je bila kar nekaj časa na vrhu razpredelnice.

Pred Slovenko sta se nato uvrstili zgolj najboljša po kvalifikacijah Jevgenija Kazbekova iz Ukrajine z dvema osvojenima vrhovoma in Francozinja Naile Meignan, zmagovalka polfinalne runde z dvema osvojenima vrhovoma in cono. Francozinja je bila v kvalifikacijah peta.

Na zahtevnih postavitvah, ki so predstavljale nerešljivo uganko za večino polfinalistk, so odločale malenkosti. Slovenskima finalistkama 19-letni Laščanki Sari Čopar in 20-letni tekmovalki iz Slovenske Bistrice Luciji Tarkuš se je vztrajnost obrestovala. Kljub temu, da nista osvojili niti enega vrha, se nista predali in sta že z osvojenimi tremi conami splezali visoko po lestvici. Čopar je vpisala končno 11. mesto, Tarkuš pa je bila 13.

Pehar s sedmim dosežkom

V moškem polfinalu sta bila dva Slovenca. Peharc je bil najboljši po kvalifikacijah s štirimi osvojenimi vrhovi od petih. V polfinalu se je 27-letnemu Tržičanu nasmehnila sreča. Z dvema osvojenima vrhovoma od štirih in cono je zasedel sedmo mesto. Na ostalih balvanskih tekmah bi to pomenilo, da bi ostal brez finala, kamor napreduje šest najboljših. V Villarsu pa so zaradi kombinacije prilagodili sistem, 24 jih tekmuje v polfinalu, osmerica pa se meri v finalu, tako v balvanskem kot v težavnostnem plezanju.

Anže Peharc Foto: Grega Valančič

V polfinalu je nastopil tudi Timotej Romšak, ki je osvojil 20. mesto. Za 19-letnega plezalca iz Radomelj je bila že uvrstitev v polfinale uspeh na prvem članskem prvenstvu stare celine. Prva dva balvana sta bila preveč zahteven izziv za obetavnega plezalca, zato pa se je treme otresel v tretjem in četrtem, v tretjem je v dveh poskusih dosegel cono, vrha sicer ni zmogel, v četrtem pa je v dveh poskusih osvojil vrh.

V soboto bosta na sporedu odločilna tekmovalna kroga še v naslednji disciplini, ko bosta znana evropski prvak in prvakinja tudi v težavnostnem plezanju.

Za preboj v finale se bo merilo osem Slovencev, Luka Potočar, Lovro Črep, Martin Bergant in Milan Preskar pri moških ter Sara Čopar, Lana Skušek, Lucija Tarkuš in Vita Lukan pri ženskah.

Tekmovalci v dveh disciplinah, od Slovencev Čopar, Tarkuš in Potočar, se potegujejo tudi za preboj v nedeljski finale kombinacije športnega plezanja, kjer bo nastopilo po osem najboljših po balvanih in težavnosti, z upoštevanjem dosežkov z obeh tekem.