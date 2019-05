Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman spet v finalu

Primorski kajakašici Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman nadaljujeta uspešne nastope na tekmah najvišje ravni. Uvodni dan tekmovanj na drugi tekmi svetovnega pokala sta se na tekmovališče podali dvakrat.

Najprej sta brez težav zmagali v svoji kvalifikacijski skupini kajakaških dvojcev na 500 metrov in se tako zanesljivo uvrstili v popoldanski polfinale. Tudi v polfinalu sta bili najhitrejši v svoji skupini, izmed vseh polfinalistk na startu pa sta imeli skupno tretji čas. Z zmago v svoji skupini sta prišli do še enega finala A na 500 metrov, ki ju čaka v soboto.

Na 1000-metrski razdalji je tekmoval Jošt Zakrajšek. V kvalifikacijski skupini je dosegel tretji čas, pred njim sta se zvrstila Rus Roman Anoškin in Britanec Thomas Lusty. S tretjim časom je Zakrajšek prišel do polfinala, kjer pa je bil nato v svoji skupini četrti. To je pomenilo napredovanje v finale B. V Zakrajškovi polfinalni skupini je zmagal Portugalec Fernando Pimenta, drugi je bil Danec Rene Holten Poulsen, tretji pa Italijan Samuele Burgo. Finale B Zakrajška čaka v soboto.

Rok Šmit in Mia Medved sta se na progo podala večkrat. Najprej je Šmit veslal v kvalifikacijah na 200 metrov in se s četrtim časom svoje skupine uvrstil v polfinale. V isti polfinalni skupini na 200 metrov bo v soboto zjutraj veslal tudi Vid Debeljak, ki je bil v svoji skupini drugi.

Popoldne je Šmit veslal še na 500-metrski razdalji. Iz kvalifikacij je prišel v polfinale, nato pa tam zasedel šesto mesto. To pomeni, da se bo na tej razdalji na start podal še enkrat, in sicer v finalu B.

Mia Medved je zjutraj veslala v kvalifikacijah na 200 metrov in se uvrstila v polfinale, ki jo čaka v soboto. V svoji kvalifikacijski skupini je bila šesta. Popoldne je veslala še na 500 metrov in bila v svoji skupini tretja, tako da si je tudi tu zagotovila napredovanje v polfinale.

V soboto tekmovalke in tekmovalce v Duisburgu čaka pester program. Rok Šmit in Vid Debeljak bosta tekmovala na 200 metrov, Šmit nato tudi v finalu B na 500 metrov, na 200 in 500 metrov nastopa čakata Mio Medved, Jošt Zakrajšek bo veslal v finalu B na 1000 metrov, ob 13.15 pa Ponomarenko Janićevo in Ostermanovo čaka nova priložnost za naskok na svetovni vrh na 500-metrski razdalji.

V soboto bosta Primorki veslali še v kvalifikacijah na 200 metrov, na isti razdalji pa bosta prvič v dvojcu skupaj nastopila tudi Vid Debeljak in Rok Šmit.

