Slovenki na Poljskem do brona

Špela Ponomarenko Janić se je tako enkratno vrnila po enoletni odsotnosti in oktobrskem porodu. S tretjim mestom sta primorski kajakašici tudi nadaljevali izvrsten niz uvrstitev na stopničke. Doslej sta na vseh tekmah, na katerih sta nastopili v dvojcu, osvojili kolajno. Skupaj sta prvič tekmovali v sezoni 2017 in se uvrstili na stopničke tako na tekmah svetovnega pokala kot evropskem in svetovnem prvenstvu. Lani nista tekmovali v K2, letos pa sta že na prvi tekmi znova prišli do kolajne. Zmagali sta Belorusinji Volha Kudženka in Marina Litvinčuk, drugi pa sta bili Belgijki Hermien Peters in Lize Broekx.

V finalu B kajakašev na 1000 metrov je tekmoval Jošt Zakrajšek in bil četrti, skupno 13. v finalu B na 500 metrov je bil Rok Šmit šesti, skupno 15., v finalu C na 200 metrov pa je veslal Vid Debeljak in prišel do drugega mesta, skupno 20. Popoldne nastop v polfinalu na 500 metrov čaka Mio Medved.

