Ponomarenko Janićeva, Ostermanova, Zakajšek in Debeljak v polfinalu

Na Poljskem se je s kvalifikacijskimi nastopi začela prva tekma za svetovni pokal v letošnji sezoni. Uvodni dan tekmovanj na jezeru Malta, kjer so tekmovalcem nemalo preglavic povzročali veter in posledični valovi, smo videli nastope petih slovenskih čolnov. Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta bili v svoji kvalifikacijski skupini drugi.

Slovenski kajakaški dvojec, ki je ljubitelje tega športa v Sloveniji z odličnimi nastopi in kolajnami razveseljeval v sezoni 2017, je uspešno preskočil tudi uvodno oviro prve tekme svetovnega pokala v Poznanju. V kvalifikacijski skupini na 500 metrov sta namreč Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić zaostali le za belorusko navezo Volha Kudženka - Marina Litvinčuk. Z drugim časom skupine sta si Primorki brez večjih težav zagotovili napredovanje v polfinale.

"Bilo je kar super. Doma sva naredili nekaj kvalitetnih treningov. Pogoji so bolj za spust kot za mirne vode, ampak nama to ni povzročalo težav, tako da sva imeli dobro tekmo. To je dobra vzpodbuda za jutri, kjer mislim, da ne bi smeli imeti težav v polfinalu in potem v finalu," je takoj po nastopu povedala Anja Osterman.

Zakrajšek s petim časom

V polfinale se je s petim časom kvalifikacijske skupine uvrstil tudi Jošt Zakrajšek, ki je nastopil na 1000-metrski razdalji. V tej skupini je bil najhitrejši Čeh Josef Dostal, na drugo mesto je priveslal Kanadčan Simon McTavish, tretji je bil Belgijec Artuur Peters, četrti pa Francoz Cyrille Carre.

"V tem vetru in valovih nisem našel pravega ritma, tako da so bili zavesljaji precej prazni," je povedal Jošt Zakrajšek. Foto: Nina Jelenc

Po tekmi je Zakrajšek povedal: "Bil je močan veter. Slišalo se bo čudno, ampak bilo je tako hitro, da je šlo kar počasi. V tem vetru in valovih nisem našel pravega ritma, tako da so bili zavesljaji precej prazni. Ni bilo pravega pritiska na list vesla. Prva stopnja v letošnjem svetovnem pokalu je opravljena, jutri pa bo za dobro uvrstitev treba veslati kot se spodobi."

Debeljak v polfinalu, a ni bil zadovoljen

Po uspehih, ki jih je dosegal v sprintu na divjih vodah, se je Vid Debeljak odločil nove izzive poiskati v sprintu na mirnih vodah. Evropski prvak v sprintu na divjih vodah iz leta 2017 in večkratni nosilec kolajn s svetovnih prvenstev, je nastopil v kvalifikacijah na 200 metrov. Dosegel je četrti čas, pred njim so se zvrstili Britanec Liam Heath, Srb Strahinja Stefanović in Kanadčan Pierre-Luc Poulin. Debeljak je uspešno napredoval v polfinale, a z veslanjem ni bil zadovoljen.

Vid Debeljak ni bil zadovoljen z veslanjem. Foto: Nina Jelenc

"Vesel sem, da sem se uvrstil v polfinale, ampak vem, kje so moje slabosti. Danes so se vse lepo pokazale na tekmi, tako da bom na tem poskušal še kaj narediti do sobote in do naslednje tekme svetovnega pokala v Duisburgu," je dejal Debeljak.

Rok Šmit je v svoji skupini zasedel šesto mesto. Foto: Nina Jelenc

Na tekmovališče sta se podala še dva slovenska predstavnika, ki pa žal nista napredovala v naslednjo fazo tekmovanja. Mia Medved je prvič v karieri veslala na tekmi svetovnega pokala v enojcu (lani je nastopila v dvojcu z Anjo Osterman) in v kvalifikacijah kajakašic na 200 metrov v svoji skupini dosegla sedmi rezultat. Kajakaš bohinjskega kluba Rok Šmit je veslal v kvalifikacijah na 200 metrov, v svoji skupini je bil šesti. Oba bosta tekmovala tudi na 500 metrov.

V petek bodo gledalci videli polfinalni nastop Špele Ponomarenko Janić in Anje Osterman v dvojcu na 500 metrov, polfinalni nastop Zakrajška na 1000 metrov ter kvalifikacijska nastopa Šmita in Medvedove na 500 metrov.

