Ponomarenko Janićeva in Ostermanova do finala A na 500 in 200 metrov

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman sta se po enoletnem premoru odlično vrnili med najboljše kajakašice sveta na mirnih vodah. Na tekmi svetovnega pokala na Poljskem je primorska naveza v polfinalu ženskih kajakaških dvojcev na 500 metrov v svoji skupini zmagala in si zanesljivo priveslala nastop v finalu A.

Jošt Zakrajšek se je uvrstil v finale B na 1000 metrov, Rok Šmit pa v finale B na 500 metrov. V popoldanskem delu programa sta si Primorki zagotovili še finale A na 200 metrov, Mia Medved pa se je uvrstila v polfinale na 500 metrov.

Slovnkama se več kot enoletni premor ni poznal

Čeprav je od skupnih nastopov Ponomarenko Janićeve in Anje Osterman na največjih mednarodnih tekmovanjih preteklo več kot eno leto, varovanki Stejpana Janića tega na jezeru Malta v Poznanju nista pokazali. V tretji polfinalni skupini sta postavili najboljši čas in se brez težav uvrstili v sobotni finale A. Poleg Slovenk sta iz te skupine v finale A napredovali še posadki Nove Zelandije in Avstrije.

"Tekma ni bila ravno popolna. Res, da letos nisva veliko veslali na tekmah, ampak tisti treningi, ki sva jih naredili doma, so bili res že vrhunski. Precej boljši kot leta 2017. Sedaj je to merilo in vse, kar je slabše od tega, ni dobro. Danes je bilo dovolj za prvo mesto in finale. Imava še rezerve, še posebej, ker sva danes malo vijugali levo-desno. Upam, da bova uspeli to do finala popraviti," je povedala Špela Ponomarenko Janić.

Jošt Zakrajšek bo nastopil v finalu B. Foto: Nina Jelenc

Zakrajšek blizu finala A

Blizu uvrstitvi v finale A je bil tudi Zakrajšek, ki se mu je uvrstitev med najboljšo deseterico izmuznila za dve desetinki. V svoji polfinalni skupini je bil četrti, v finale A pa je napredovala najboljša trojica, in sicer Avstralec Thomas Green, Poljak Rafal Rosolski in Ukrajinec Oleh Kuharik. V soboto kajakaša tacenskega kluba čaka nastop v finalu B.

Na 500-metrski razdalji je nastopil Šmit, ki je v kvalifikacijski skupini zmagal in se tako brez težav prebil v polfinale, ki ga je čakal že čez uro in pol. V polfinalu je ciljno linijo prečkal kot šesti in se tako uvrstil v finale B na tej razdalji.

V kvalifikacijah kajakašic na 500 metrov je veslala Medvedova. Mlada tekmovalka, ki trenira skupaj s Ponomarenko Janićevo in Ostermanovo, je v svoji skupini priveslala do petega mesta, kar ji je prineslo napredovanje v polfinale.

Ponomarenko Janićeva in Pstermanova uspešni tudi na 200 m

Po uspešnem dopoldanskem nastopu na 500 metrov sta popoldne v dvojcu še enkrat tekmovali Ponomarenko Janićeva in Ostermanova. V kvalifikacijah ženskih kajakaških dvojcev na 200 metrov sta še drugič v istem dnevu v skupini prvi prečkali ciljno linijo. Z zmago v skupini sta si tudi zagotovili neposredno uvrstitev v finale A na najkrajši razdalji.

V soboto bo na progo prvi izmed Slovencev zaveslal Vid Debeljak, ki bo nastopil v polfinalu in enem izmed finalov na 200 metrov, Jošt Zakrajšek bo tekmoval v finalu B na 1000 metrov, Rok Šmit v finalu B na 500 metrov, v finalu A na 500 metrov pa bosta veslali Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman. Popoldne bo Mia Medved tekmovala v polfinalu na 500 metrov.

