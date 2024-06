Špela Perše 15. na 10 km

Daljinska plavalka Špela Perše je na evropskem prvenstvu v Beogradu na 10-kilometrski olimpijski razdalji osvojila 15. mesto in dosegla osnovni cilj - uvrstitev med najboljših 16.

"Špela je plavala zelo dobro, vseskozi v vodilni skupini, ki je imela visok ritem. Na zadnjem obratu pa so najboljše vendarle naredile razliko. Cilj je bil preboj med najboljših 16., kar ji je uspelo, enak pa bo v četrtek na petkilometrski tekmi," je po nastopu povedal njen trener Alen Kramar in potožil nad zelo toplo Donavo, a so razmere za vse nastopajoče enake.

Najboljša na olimpijski generalki je bila Nemka Leonie Antonia Beck, ki je v sprintu za desetinko sekunde ugnala Italijanko Barbaro Pozzobon in za 3,7 njeno rojakinjo Giulio Gabbrielleschi. Radovljiška olimpijka je na koncu zaostala za 56 sekund.