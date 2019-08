Ponomarenko Janićeva in Ostermanova suvereno v boj za kolajno

Prvi dan svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah in parakajakaštvu v Szegedu, na katerem sodeluje več kot tisoč tekmovalk in tekmovalcev iz 101 države, sta se Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman brez težav uvrstili v finale A ženskih kajakaških dvojcev na 200 metrov. Vid Debeljak pa se je na 200 metrov uvrstil v polfinale. Parakajakaš Dejan Fabčič je svoj nastop na prvenstvu sklenil v polfinalu.

Najboljši slovenski sprinterki na mirnih vodah sta se brez težav uvrstili v finale A dvojcev na 200 metrov, kjer je Ostermanova že pred prvenstvom odkrito napovedala boj za najvišje mesto.

Lažje, kot sta pričakovali

Slovenki sta bili v svoji kvalifikacijski skupini zanesljivo prvi, imeli sta 77 stotink prednosti pred Madžarkama Blanko Kiss in Anno Lucz ter 97 stotink naskoka pred tretjeuvrščenima Ukrajinkama Marijo Povkh in Ljudmilo Kuklinovsko. V skupni razvrstiti sta bili Ponomarenko Janićeva in Ostermanova sicer drugi, saj sta bili v drugi kvalifikacijski skupini malce hitrejši Belorusinji Marina Litvinčuk in Volga Kudženka.

"Bilo je lažje, kot sva pričakovali. V zadnjih petdesetih metrih sva nekoliko spustili ritem. Bilo je dovolj in mislim, da imava za finale še precej več moči in energije in sva lahko še hitrejši, kot sva bili," je nastop ocenila Ponomarenko Janićeva.

"Veslali sva kar dobro, čeprav lahko še bolje. Prepričljivo sva zmagali, čeprav se niti nisva do konca utrudili. V petek pričakujeva najvišja mesta," pa je dodala Ostermanova.

Foto: Nina Jelenc

Debeljak do polfinala

V kvalifikacijah kajakašev na 200 metrov je pozno popoldne veslal Vid Debeljak. Nekdanji divjevodaš je v svoji kvalifikacijski skupini zaostal za letošnjim prvakom evropskih iger v Minsku Francozom Maximom Beaumontom, Madžarom Kolosom Csizmadio in Kanadčanom Alexom Scottom. S četrtim mestom si je priveslal polfinale.

Fabčič za eno mesto zgrešil finale B

Edini slovenski predstavnik v parakajakaškem delu prvenstva je bil Dejan Fabčič. Slednji je po lanskem evropskem prvenstvu veslo že skoraj odložil v kot, a se letos znova vrnil na najpomembnejši tekmi sezone. V jutranjih kvalifikacijah je v svoji skupini zasedel četrto mesto in se tako brez težav uvrstil v polfinale. V popoldanskem polfinalu je bil nato sedmi in za eno mesto zgrešil napredovanje v finale B.

"Žal se tudi to ni izšlo. Prvih sto metrov je bilo dobrih, potem pa me je pobralo, dobil sem tudi val in me je začelo premetavati," je misli po nastopu strnil Dejan Fabčič. Foto: Nina Jelenc

"Škoda, malo je zmanjkalo za finale B. Ko sem v predtekmovanju videl, kako so vsi močni, sem si rekel, da bi se morda boril vsaj za finale B in tako ostal v stiku z najboljšimi. Žal se tudi to ni izšlo. Prvih sto metrov je bilo dobrih, potem pa me je pobralo, dobil sem tudi val in me je začelo premetavati," je nastop opisal Fabčič.

V četrtek bo v kvalifikacijah kajakašev na 1000 metrov najprej veslal Jošt Zakrajšek, nato pa sledila še kvalifikacijski in polfinalni nastop Špele Ponomarenko Janić in Anje Osterman med kajakaškimi dvojci na 500 metrov.

