Od "divjih" navijačev se trese celo gladina vode, a ju to ne bo motilo

Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju na mirnih vodah je v ponedeljek prispela v madžarski Szeged, kjer bo na svetovno prvenstvo. Prvo orožje slovenske ekipe sta Anja Osterman in Špela Ponomarenko Janić, ki sta tudi kandidatki za medaljo. Tik pred prvenstvom nam je še uspelo priklicati Špelo, ki sodi med najizkušenejše tekmovalke v naši ekipi in ima za seboj že vrsto velikih rezultatov.

Za Špelo Ponomarenko Janić in Anjo Ostreman bo svetovno prvenstvo na Madžarskem še toliko bolj pomembno. Naši najboljši kajakašici bosta tekmovali v kajaku dvosedu in sodita v ožji krog favoritinj. Eden izmed njunih glavnih ciljev je, da se na 500-metrski razdalji, ta je tudi olimpijska disciplina, uvrstita med prvih šest čolnov. Prvih šest mest namreč vodi na olimpijske igre, ki bodo prihodnje leto v Tokiu.

"Z Anjo se zavedava, da nama čoln od zadnje tekme še lepše drsi, tako da optimistično pričakujemo prve tekme." Foto: Boštjan Boh

Konkurenca ju ne zanima

Špela in Anja sta v kajaku dvosedu nanizali že vrsto izjemnih rezultatov. Med drugim imata že tudi medaljo svetovnega prvenstva, potem ko sta bili leta 2017 v čeških Račicah bronasti. Zelo uspešni sta bili tudi na letošnjih tekmah svetovnega pokala, ko sta bili na stopničkah tako na 500 kot tudi 200-metrski razdalji.

Za Špelo in Anjo so minili trije mesece od zadnje tekme. Špela nam je v pogovoru povedala, da je naredila vse, da se je lahko najbolje pripravila na najpomembnejšo tekmo sezone. O konkurenci ne želi razglabljati, saj je minilo že veliko od zadnje tekme in od takrat niso imele nobene prave primerjave. "Z Anjo se zavedava, da nama čoln od zadnje tekme še lepše drsi, tako da optimistično pričakujemo prve tekme. S konkurenco se ne obremenjujeva. Dali bova vse od sebe in verjamem, da če bova odveslali tako kot znava, potem tudi rezultat ne bo izostal."

Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman bosta nastopili tako 200 kot tudi 500 metrski razdalji. Foto: Nebojša Radović/Kajakaška zveza Srbije

Že kar nekaj časa je jasno, da bosta zaradi neugodnega termina nastopili le v kajaku dvosedu. Kar nekaj časa pa so razmišljali ali bosta nastopili tudi na 200-metrski razdalji, ki ni olimpijska disciplina. V tej disciplini sta naši kajakašici na obeh letošnjih tekmah svetovnega pokala zmagali.

"Na konci smo se odločili, da bova nastopili na 200-metrski razdalji, saj sva na tej razdalji zelo hitri. Nesmiselno bi bilo izpustiti priložnost, kjer lahko doseževa vrhunski rezultat. Vendarle je to tekma, ki traja okrog 35 sekund in menim, da nama ne bo vzela toliko moči za najpomembnejšo tekmo. Se pravi na 500-metrski razdalji. Verjamem, da če bova dobro veslali na 200 metrov, bova dobili dodaten zagon tudi na tekmi na 500 metrov."

Od huronskega navijanja se trese gladina vode

Kajak na mirnih vodah je na Madžarskem zelo popularen, kar se vidi tudi po množičnem obisku na tovrstnih tekmovanjih. Prizorišče v Szegedu so tudi prenovili. "Že pred tem je bilo vrhunsko prizorišče, zdaj je še toliko lepše. Vsak dan pričakujejo okoli 20 tisoč gledalcev. Tukaj je vzdušje zares posebno, včasih se zdi, da se od glasnega navijanja trese gladina vode. Meni takšno vzdušje ustreza in vesela sem, da lahko tekmujem na takšnem tekmovanju. Zdi se mi, da nam da to lahko da le nekaj več in ne da nam nekaj vzame," nam je povedala primorska kajakašica, ki ima s svetovnih prvenstev že pet medalj.

Špela Ponomarenko Janić je na svetovno prvenstvo odpotovala s svojo družino. Foto: Boštjan Boh

Posebnih pogovorov ne potrebujejo

Eden izmed glavnih "krivcev" za uspehe naših najboljši kajakašic je Stjepan Janić, ki je tudi partner Špele Ponomarenko Janić. Kot nam je Špela zaupala, Stjepan že na samem ogrevanju vidi, kako jima gre.

"Že med sezono se veliko pogovarjamo in popravljamo napake. Delamo na temu, da je po navadi na tekmi tako vse kot mora biti. Tudi, če je Stjepan nervozen, tega ne pokaže, ampak skuša biti čim bolj miren. Ne želi nas še dodatno vznemirjati … Skupaj smo že tretje leto, tako da že vemo, kaj so naše naloge, kaj komu ustreza pred tekmo, tako da ne potrebujemo nekih posebnih pogovorov."