Slovenka in Italijanka na glavo: napovedali sta norih 113 metrov!

Potem ko je slovenska šampionka v nedeljo na karibskem pokalu, generalki pred svetovnim prvenstvom, s potopom 111 metrov postavila nov svetovni rekord in postala prva ženska, ki je se je potopila prek 110 metrov, jo je le dan za tem še za meter z veliko težavami presegla Italijanka Zecchinijeva (112 m). Čeprav je Italijanka na površje prišla zelo omotična, in protokol, ki je potreben za uspešen potop, ni bil tak, kakršen bi moral biti, so ji sodniki vseeno dali bel karton in svetovni rekord je obveljal.

Artnikova je že pred dnevi napovedala, da bo drugi dan svetovnega prvenstva poskušala napasti globino 113 metrov in napovedi tudi uresničila. Enako globino je napovedala tudi Italijanka, kar pomeni, da če bosta obe uspešni, si bosta kot novi svetovni rekorderki delili naslov svetovne prvakinje v disciplini CWT. Tretjo napovedano globino ima Ukrajinka Natalija Žarkova (102 m), druga slovenska predstavnica v ženski konkurenci, Neža Čeč, pa je napovedala potop 74 metrov.

Zanimivo bo tudi pri moških. Rus Aleksej Molčanov bo po disciplini brez plavutk novo zlato odličje v Roatanu 2019 lovil tudi z monofinko in skušal že drugič v dveh dneh pod okriljem CMAS postaviti nov svetovni rekord. Molčanov je napovedal 125 metrov, njegov rojak Andrej Metvejenko deset metrov manj, Italijan Vincenzo Ferri pa 111. Četrto napoved ima s 108 metri Samo Jeranko, kar pomeni, da bi slovenski rekord na oder za zmagovalce prišel le, če komu od omenjenih treh spodleti.

