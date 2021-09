Izjemna predstava slovenskega najstnika v Moskvi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V današnjem polfinalu je bilo kar osem Slovencev. Vendar pa se je skozi sito prebil le gorenjski najstnik Luka Potočar, ki si je višino 40+ delil z več kot desetletje starejšima veteranoma Avstrijcem Jakobom Schubertom in Čehom Martinom Stranikom.

Za presenečenje je poskrbel Hamish McArthur, ki se je prebil v svoj prvi finale na tekmah najvišje ravni, kot edini pri moških z osvojenim vrhom smeri. Devetnajstletni Britanec je sicer konec avgusta v Voronežu osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka v kombinaciji.

Martin Bergant in Domen Škofic sta z višinama 22+ in 20+ prvenstvo končala na 24. oziroma 25. mestu med 26 polfinalisti.

Potočar je nekdanji mladinski svetovni prvak v težavnosti. Foto: Ana Kovač Potočar je 4. septembra v Kranju z drugim mestom v težavnosti vpisal prvo uvrstitev na stopničke na tekmah svetovnega pokala. Pred Moskvo je bil v svetovnem pokalu že petkrat v finalu, tokrat si je prvič finale priplezal na članskem svetovnem prvenstvu. Moskva, kjer je pred tremi leti na mladinskem svetovnem prvenstvu osvojil drugo mesto v težavnosti v konkurenci mlajših mladincev do 17 let, sicer za Potočarja pomeni že tretje svetovno prvenstvo v članski konkurenci. V Hachiojiju pred dvema letoma je bil 27., v Innsbrucku leta 2018 pa 24. Naslov mladinskega svetovnega prvaka v težavnosti je osvojil leta 2019 v Voronežu.

Najbližje finalu Lučka Rakovec

Lučka Rakovec je osvojila 14. mesto. Foto: Ana Kovač V ženski konkurenci je imela Slovenija v polfinalu kar pet želez. Še najbližje finalu je bila Lučka Rakovec, četrta v kvalifikacijah, je polfinale končala na 14. mestu z višino 35+. Šesta po kvalifikacijah Vita Lukan je tekmovanje končala na 16. mestu z višino 30.

Tudi Mia Krampl je za deset mest poslabšala svoje izhodišče iz kvalifikacij. Olimpijka se je uvrstila na 19. mesto (28+), Tjaša Slemenšek in Lana Skušek sta slovenske nastope zaokrožili na 21. in 24. mestu z višinama 28+ in 24.

Naslednica Garnbretove bo znana zvečer

Janja Garnbret, ki je 6. avgusta v Tokiu postala prva olimpijska zmagovalka športnega plezanja v zgodovini, se je odločila, da bo po OI Moskvo izpustila. Dvojno krono v balvanih s SP 2018 in 2019 je v soboto že predala, naslednica Garnbretove na prestolu v težavnosti pa bo znana v zvečer po finalu, ki se bo začel ob 19. uri.

Olimpijska zmagovalka Janja Garnbret ne nastopa na svetovnem prvenstvu. Foto: Ana Kovač

Garnbretova je naslov svetovne prvakinje v težavnosti osvojila na SP 2016 in 2019, pred tremi leti v Innsbrucku pa je bila druga.

Na prvih treh mestih v ženski konkurenci je trojica, ki je bila najboljša že v kvalifikacijah. Chaehyun Seo iz Južne Koreje, edina z dvema vrhovoma v kvalifikacijah in vrhom v polfinalu, Američanka Natalia Grossman, ki je tudi osvojila vrh ter se ji po naslovu svetovne prvakinje v balvanskem plezanju nasmiha še naslov v težavnosti, ter Italijanka Laura Rogora, prav tako z vrhom.