Šok čez lužo: konec sanj za najboljši ekipi sezone

Najboljši ekipi rednega dela sezone ameriškega nogometa NFL, Tennessee Titans in Green Bay Packers, sta izpadli v konferenčnem polfinalu. Med štiri najboljše so se uvrstili Cincinnati Bengals, prvič po letu 1988, in San Francisco 49ers.

Pravljica Cincinnati Bengalsov se nadaljuje. Njihov mladi podajalec Joe Burrow je podal za 348 jardov, a doživel zelo težko tekmo. Obrambni igralci Tennessee Titansov so ga namreč z žogo na zadnjico (t. i. sack) spravili kar devetkrat. A to najboljši ekipi konference AFC po rednem delu ni prav nič pomagalo. Rešiti je ni mogel niti najboljši tekač v ligi Derrick Henry, ki je po poškodbi zaigral prvič po dveh mesecih in pol (62 jardov). Odpovedal je namreč njihov podajalec. Ko je Ryan Tannehill vrgel še tretjo prestreženo žogo na tekmi, je Bengalsom podaril priložnost za zmago s strelom na gol. Novinec Evan McPherson je zadel še četrtič na tekmi in Cincinnati je zmagal z 19:16. To je prva uvrstitev Bengalsov v konferenčni finale po 34 letih.

San Francisco zaklet za Rodgersa, ki najverjetneje odhaja iz Green Baya

Eden od nenadejanih junakov 49ersov Talanoa Hufanga, ki je blokiran punt vrnil za touchdown. Foto: Reuters Še manj točk in osvojenih jardov je bilo na drugi sobotni tekmi. Pa ne samo zato, ker sta dominirali obe obrambi, bili so tudi težki pogoji za igro, saj je bilo v Green Bayu 10 stopinj pod ničlo, obenem je še rahlo snežilo. Edini, ki s trdo žogo ni imel toliko težav, je bil odlični lovilec Green Bay Packersov Devante Adams, a tudi skupaj z enim najboljših podajalcev v ligi Aaronom Rodgersom nista mogla narediti razlike. Pet minut do konca tekme so Packers vodili z 10:3. Nato pa šok: posebno moštvo 49ersov, ki je že v prvem polčasu blokiralo strel na gol, je blokiralo še predajo žoge (t. i. punt). Še več: vrnilo ga je za touchdown za izenačenje na 10:10. Nato je v zadnji sekundi tekme za zmago San Francisca proti najboljši ekipi rednega dela konference NFC prosti strel zadel Robbie Gould (10:13).

Aaron Rodgers se po 14 sezonah v vlogi prvega podajalca ekipe najverjetneje poslavlja od Green Baya. Foto: Reuters

Rodgers je še četrtič v končnici izgubil proti 49ersom (na naboru leta 2005 je bil užaljen, ker ga niso izbrali kot prvega) in najverjetneje odigral svojo zadnjo tekmo za Green Bay. Z njim je v 14 sezonah osvojil samo en Lombardijev pokal. Pri 38-ih še ne končuje kariere, a si bo za naslednjo sezono skoraj zagotovo našel novo sredino.

Konferenčni polfinali lige NFL:



AFC



Sobota, 22.1.:

Tennessee Titans : Cincinnati Bengals 16:19



Nedelja; 23. 1.:

Kansas City Chiefs - Buffalo Bills



NFC



Sobota, 22.1.:

Green Bay Packers : San Francisco 49ers 10:13



Nedelja; 23. 1.:

Tampa Bay Buccaneers - Los Angeles Rams