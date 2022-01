Brady in Mahomes korak bliže novemu soočenju na Super Bowlu

Po Buffalo Billsih so v prvem krogu končnice dominantno zmago dosegli še udeleženci lanskega Super Bowla, Tampa Bay Buccaneers in Kansas City Chiefs.

Brady je tudi pri 44 v vrhunski formi. Foto: Reuters V profesionalni ligi ameriškega nogometa se igra prvi krog končnice, tako imenovani wild card vikend, ko se 12 ekip poteguje za preostalih šest mest v konferenčnih polfinalih.

Dve nedeljski tekmi sta bili odločeni že sredi tretje četrtine. Branilci naslova Tampa Bay Buccaneers so proti Philadelphia Eagles vodili že z 31:0. Za 44-letnega Toma Bradyja (dva touchdowna) in soigralce morda najslabša ekipa, ki je v zadnjih letih prišla v končnico, ni bila nikakršna ovira. Končni izid je bil 31:15.

Roethlisberger je pri 40 še zadnjič pritekel na igrišče. Foto: Reuters Kansas City Chiefs pa so proti Pittsburgh Steelers v tretji četrtini povedli s 35:7, tako da je bil preostanek tekme zgolj še formalnost oziroma priložnost za slovo od Bena Roethliesbergerja. Podajalec Pittsburgha pri 40 končuje uspešno kariero. Za Pittsburgh je igral 18 sezon, dvakrat so osvojili Lombardijev pokal. Letos je bil sicer le še bleda senca stare slave. Na drugi strani je mladi Patrick Mahomes podal za pet touchdownov in je s soigralci na poti do tretjega zaporednega Super Bowla (enega so dobili, v lanskem pa izgubili proti Tampi).

Za zdaj edina ekipa, ki je zmagala v gosteh, pa je San Francisco 49ers. Dallas Cowboys, ki jih pogosto v živo spremlja tudi Luka Dončić, so premagali s 23:17. V 80. in 90. sta to bila kluba, ki sta dominirala v ligi, zdaj pa sta dve nepredvidljivi ekipi, ki veliko nihata v igri. 49ers so odlično odprli tekmo, v zadnjih minutah pa zmago skoraj zapravili.

Prvič po letu 1991 zmagali v končnici, konec za nekoč nepremagljive

V Cincinnatiju se veselijo prve zmage v končnici po letu 1991. Foto: Guliver Image

Skoraj popolna tekma za Josha Allena: 66 jardov po tleh, 308 jardov po zraku, podal je za pet touchdownov (niti ene prestrežene žoge). Foto: Guliver Image Cincinnati Bengals so tekmo končnice dobili prvič po letu 1991. S 26:19 so premagali Las Vegas Raiders. Uspelo jima je z dvema mladeničema na ključnih položajih: podajalec Joe Burrow igra svojo drugo sezono med profesionalci, lovilec Ja'Marr Chase je celo novinec v ligi NFL.

Buffalo Bills so s 47:17 premagali svoje divizijske tekmece New England Patriots, proti katerim so desetletja izgubljali. Podajalec Josh Allen (pet touchdownov, brez prestrežene podaje) in soigralci so v vseh svojih prvih sedmih napadih na tekmi dosegli touchdown, kar v končnici do zdaj ni uspelo še nobeni ekipi.