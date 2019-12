''Snajper'' v rožnatem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fenomen Fallon Sherrock, prve ženske, ki je na svetovnem prvenstvu v pikadu pod okriljem organizacije PDC (Professional Darts Corporation) ugnala moškega tekmeca, se nadaljuje na najlepši mogoči način. V drugem krogu tekmovanja je namreč premagala enajstega igralca sveta, Avstrijca srbskega rodu Mensurja Suljovića, in tako nadaljuje svoj pohod na vrh tega ''moškega'' športa.

V kultni dvorani Alexandra Palace v Londonu razen Suljovićeve družine ni bilo nikogar, ki bi navijal zanj. Z vsako zadeto tarčo je simpatična Angležinja občinstvo spravljala v delirij, tekmo pa končana v slogu najboljših: z zadetkom natančno v "bullseye" (sredino igralne površine).

Mislili so, da je živčna

Pred obračunom s Suljovićem so komentatorji prvenstva opazili, da je Sherrockova hihitaje in nervozno čakala na svoj spopad. Mladenka iz Buckinghamshiera je v svetu pikada znana kot tiho in sramežljivo dekle, vendar je bila v trenutku, ko je stopila na oder, videti popolnoma mirna.

Povedel je Avstrijec

Na začetku dvoboja je vse kazalo na suvereno zmago Suljovića, saj je brez večjih težav povedel z 2:0 v igrah. Sherrockova na odru ni kazala nobenih čustev, nato pa je sledila eksplozija. Z neverjetnim odstotkom zadetih metov, ki štejejo dvojno, je Fallon rezultat obrnila v svojo korist in z 3:2 dobila prvi niz.

Takrat se je Avstrijcu zatresla roka. Začel se je potiti, metal je vse manj natančno, po vsakem metu je Suljović z obrazno mimiko nakazoval, da se bo vpisal v zgodovino športa kot druga žrtev Sherrockove.

Še sama ni mogla verjeti uspehu: ''To je najlepše božično darilo.'' Foto: Getty Images

Angleški stroj pa je začel mleti

Po največ doseženih točkah v tretjem nizu niso več sedeli niti gledalci pred malimi zasloni. Vzhičenost navzočih je bila nepopisna, Fallon pa je ostala hladnokrvna, ob maksimumu ni pokazala niti trohice veselja. Osredotočeno je nadaljevala obračun, prav neverjetno je bilo gledati, kako je imela Angležinja pred očmi le en cilj: zmago. Suljović je bil deležen žvižgov občinstva vsakokrat, ko je prišel na vrsto za metanje, njegove težave je to le še poglobilo. Ko je Avstrijec zapravil priložnost, da izenači izid na 2:2 v nizih, se je le prijel za glavo, vedel je, da bo postal drugi moški v zgodovini, ki ga je Sherrockova porazila.

Zadnjih 86 točk, ki jih je Fallon morala odmetati za zmago, ni bilo idealnih: dvakrat je zgrešila polje za trikratno vrednost trinajstice, ostalo ji je še 50 točk do zmage in ena puščica. Rahlo je zaustavila svoj ritem metanja in zadela. Naravnost v bikovo oko. Dvorana je ponorela, komentatorja sta izgubila glas: ''Senzacija! Senzacija v Alexandra Palaceu!''

Ko je opravila z Avstrijcem, je Fallon končno pokazala čustva, prijela se je za obraz, ni mogla verjeti svojemu uspehu. Sherrockova se je končno nasmejala, in to za zgodovino.

Kdo je Fallon Sherrock?



Fallon je 25-letna mladenka iz Buckinghamshiera v Angliji. Za sabo ima skoraj desetletje profesionalnega pikada, pod okriljem BDO (British darts organisation) ji v ženski konkurenci še ni uspel veliki met. Najboljši dosežek Britanke je drugo mesto na ženskem svetovnem prvenstvu leta 2015. Takrat je zaostala samo za legendo ženskega pikada, Liso Ashton.