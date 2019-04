Slovenski telovadci na evropsko prvenstvo odhajajo z mešanimi občutki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovensko reprezentanco v športni gimnastiki prihodnji teden v poljskem Szczecinu čaka evropsko prvenstvo, kamor konec tedna potujejo trije telovadci in tri telovadke. Sašo Bertoncelj bo na njem branil lansko evropsko srebro na konju z ročaji, kar bo zanj vse prej kot lahka naloga.

Selektor ženske izbrane vrste Andrej Mavrič bo v mesto ob reki Odri odpeljal Tejo Belak (nastopila bo na preskoku), Tjašo Kysselef (mnogoboj, vsa štiri orodja) in Adelo Šajn (gred), selektor moške reprezentance Sebastijan Piletič pa Saša Bertonclja (konj z ročaji), Roka Klavoro in Luko Terbovška (oba parter).

Bertoncelj: Težave so za mano

Bertoncelj se je po koncu lanske sezone spopadal s poškodbo komolca, izpustil uvodni svetovni pokal v Melbournu, se vrnil na tekmah nemške lige, tik pred začetkom novega svetovnega pokala v Azerbajdžanu pa je zbolel. Zaradi tega se je vrnil domov, izpustil še Doho, se pozdravil in v miru pripravljal na EP.

"Vesel sem, da sem zdrav, da so težave za mano. Počutim se v redu. Poškodba in bolezen sta pustili posledice. Če ne bi bilo kakšnega odstotka možnosti za dobro vajo, ne bi sedel tukaj in šel na EP. Ostaja možnost, da pokažem dobro vajo. Za seboj je v zadnjem obdobju nimam, moram biti pošten. Pomembne bodo izkušnje, dnevna forma, sreča. Ne bom se obremenjeval z rezultatom. Osnovna želja je finale, v njem pa se lahko zgodi marsikaj," pravi Bertoncelj.

Foto: Vid Ponikvar

Belakova se ne obremenjuje z rezultatom, želi si le dobrih skokov

Belakova se je pozimi prav tako borila z bolečinami, nastopila je v Bakuju in Dohi, a po zadnji tekmi priznala, da bo morala stisniti zobe za dva tedna in se pripraviti na EP.

"Po vrnitvi s svetovnih pokalov sem dobro trenirala. V desetih dneh sem naredila več skokov kot v celem mesecu. Ne obremenjujem se z rezultatom, želim si čim boljša skoka," je na današnji novinarski konferenci v prostorih Petrola povedala Belakova, medtem ko je Kysselefova dejala: "Pričakujem čim boljšo izvedbo skokov. Le tako imam možnost za finale. Imam tri deveta mesta v zadnjih letih na EP, skoraj bi se od mene pričakoval finale. Sama nad sabo ne vršim pritiska. Glavni so dobri skoki, potem pride ocena."

Šajnova je pozitivno presenetila z uvrstitvijo v finale Dohe in končnim četrtim mestom v močni konkurenci, zato gre na EP z dvignjeno glavo in brez pritiska. Klavora bo lovil finale, a bo moral za to pokazati vajo brez kakršnekoli napake. Manj rezultatskih pričakovanj ima Terbovšek, ki sicer ni novinec EP, a na vseh velikih tekmah vendarle ne nastopa.

Poleg omenjenih telovadcev in selektorjev v Szczecin potuje še trener Klavore Dejan Jovanovič ter sodniki Enis Hodić Lederer, Aljaž Vogrinec, Vesna Stare Crnjac in Mojca Mavrič.

Tekmovanje v Netto Areni, ki je med drugim leta 2017 gostila EP v odbojki, se bo sicer uradno začelo v sredo s kvalifikacijami za telovadce, telovadke bodo finalna mesta lovile v četrtek.

V petek je na sporedu finale posamičnega mnogoboja, v soboto in nedeljo pa finali po orodjih.