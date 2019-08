Slovenski telovadci brez napake čez kvalifikacije Mersina

Slovenska reprezentanca v športni gimnastiki je na svetovnem pokalu v Mersinu svoje delo opravila brez napake, saj so se vsi prebili čez petkove in sobotne kvalifikacije ter bodo v nedeljo tekmovali v finalih po orodjih.

Prvi dan kvalifikacij v petek je Sašo Bertoncelj na konju z ročaji dobil prvo oceno, Teja Belak pa je bila najboljša na preskoku. Na tem orodju je bila druga Tjaša Kysselef. Dva Slovenca sta se prebila v finale parterja. Rok Klavora je bil drugi, Luka Terbovšek pa četrti. Povratnica po poškodbi rame Lucija Hribar se je na dvovišinski bradlji izkazala z drugim mestom kvalifikacij, Belakova pa s četrtim.

Šajnova si je priborila dva finalna nastopa

Danes so se v kvalifikacijah na gredi in parterju predstavile štiri Slovenke. Dva finalna nastopa si je pritelovadila Adela Šajn, ki je bila z oceno 11,750 četrta na gredi in z 11,950 peta na parterju. Belakova je na gredi dobila oceno 10,600 in ujela finale na osmem mestu, Kysselefova pa je bila z 11,600 sedma na parterju. Na slednjem je bila najboljša v kvalifikacijah Turkinja Göksu Üctas Sanli (12,450), na parterju pa Kanadčanka Audrey Rousseau (12,400).

