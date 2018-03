Adrian Gomboc

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski judoist Adrian Gomboc bo ta konec tedna v Rusiji skušal nadaljevati dobre predstave, ki jih je prikazal že v Agadirju v Maroku, kjer je pred tednom dni zmagal na veliki nagradi. Foto: Stanko Gruden, STA

"V novi sredini se odlično počutim, precej bolje je kot v prejšnjem klubu. Tukaj so me lepo sprejeli, pogoji za razvoj so zelo dobri, trdo delamo. Če bom karkoli potreboval, verjamem, da mi bodo omogočil. Všeč mi je, da tako skrbijo za nas," 23-letni mladenič iz Rakičana pri Murski Soboti ni skoparil z lepimi besedami na račun novega klubskega okolja.

Gomboc se je iz celjskega Sankakuja preselil v judo klub Bežigrad, kjer trenira pod vodstvom nekdanjega klubskega kolega Roka Drakšiča. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Po suspenzu osem mesecev tekmovalnega premora

Polfinalist z olimpijskih iger v Riu de Janeiru (peto mesto) je po osmih mesecih tekmovalnega premora prvič nastopil v začetku februarja na tekmi v Tuniziji, prejšnji konec tedna še v Maroku, kjer je že stopil na najvišjo stopničko zmagovalnega odra.

"Potreboval sem nekaj časa, da sem se vrnil v tekmovalni ritem, niti nisem toliko treniral, da bi lahko eksplodiral že na prvi tekmi," je osvetlil pogled na svoje nastope in dodal: "Se pa že zdaj pozna, da dobro treniramo. Če bomo tako nadaljevali, se bodo rezultati nadaljevali tudi na večjih tekmah."

Aktualni evropski podprvak v kategoriji do 66 kilogramov

Gomboc je drugi judoist Evrope. Naslov evropskega podprvaka je osvojil aprila lani v Varšavi na Poljskem. Foto: Sportida V lanski sezoni je na tekmovalne blazine nazadnje stopil konec aprila, ko je na evropskem prvenstvu v Varšavi osvojil naslov evropskega podprvaka v kategoriji do 66 kilogramov.

"Pripravljal sem se tudi na svetovno prvenstvo (septembra lani v Budimpešti), a sem bil nato suspendiran," se je dotaknil teme, ki je konec lanskega poletja polnila medijski prostor.

Njegov takratni trener Marjan Fabjan je razlago za suspenz našel v njegovem nešportnem vedenju.

O naravi poškodbe, ki naj bi bila eden od razlogov za nenastopanja na lanskem vrhuncu sezone, prekmurski judoist, ki se je že večkrat izkazal kot specialist za velika tekmovanja, ni želel govoriti. Povedal je le, da se je zgodila v njegovem prostem času, v večernih urah.

Motivacija večja kot kadarkoli prej

Odkrito priznava, da je motivacija, da se dokaže, zdaj še večja kot prej.

"Komaj sem čakal, da oblečem kimono, pripravljen sem bil že za svetovno prvenstvo, a so se pojavile težave s prejšnjim klubom in trenerjem. Po eni strani sem hvaležen za to, potreboval sem spremembo. Tukaj mi res nič ne manjka. Rad bi dokazal, da sem lahko uspešen v drugem klubu."

O prestopu je začel razmišljati v trenutku, ko sta ga doletela suspenz in prepoved nastopa na prvenstvu, kjer je Mihael Žgank, zdaj član judo kluba BBSK Istanbul, kmalu pa najverjetneje tudi turški reprezentant v judu, z naslovom svetovnega podprvaka dosegel največji uspeh za slovenski moški judo.

"Za suspenz pred svetovnim prvenstvom sem izvedel iz medijev. Takrat sem začel razmišljati o spremembi." Foto: STA

"Največja težava je bila v tem, da o suspenzu nisem bil obveščen, ampak sem o njem izvedel v medijih. Takrat sem začel razmišljati o spremembi."

"Še vedno znam zmagovati"

Po zmagi na grand slamu v Agidirju prejšnji konec tedna so njegovi apetiti visoki. Ponovitve scenarija se ne bi branil na tekmi za grand slam v Rusiji, kamor je odpotoval včeraj, tekma pa ga čaka v soboto.

"Seveda, apetiti so zrasli, pokazal sem, da še vedno obvladam judo in da znam zmagovati. Upam na najboljše borbe, čas pa bo pokazal, kam spadam," razmišlja Gomboc, ki ga prihodnji teden čaka državno prvenstvo, konec aprila pa bo v Tel Avivu v Izraelu na sporedu evropsko prvenstvo. Gomboc na prizorišče odhaja kot evropski podprvak.

Z 21 leti se je udeležil svojih prvih olimpijskih iger. V Riu de Janeiru je s petim mestom močno opozoril nase, a priznal, da pri tem čuti grenak priokus. Že takrat je bil odločen, da bo olimpijsko odličje naskakoval na naslednjih olimpijskih igrah v Tokui. Foto: Stanko Gruden, STA

Največji uspehi Adriana Gomboca: