Slovenski šahisti zmagali, šahistke izgubile

Slovenci so v desetem, predzadnjem krogu šahovske olimpijade, ki se končuje v indijskem Chennaiju, zmagali. So 41. ekipa turnirja in so proti 67. nosilcem Škotom slavili s 3:1. S tem so osvojili trinajsto točko in se s 44. mesta povzpeli na 31. Slovenske šahistke, 25. nosilke, pa so proti 42. igralkam iz Litve izgubile z 1,5:2,5.

Slovenke so ostale pri 11 točkah in so z 32. nazadovale na 49. mesto med 62 ženskimi reprezentancami; 188 ekip nastopa v odprti konkurenci.

Po porazu z veliko višje postavljenimi Madžari v prejšnjem krogu so Slovenci igrali proti precej slabšim Škotom. Velemojster Matej Šebenik je na prvi šahovnici vodil bele figure proti Andrewu Greetu, ki ima edini naziv mednarodnega mojstra in najvišjega v ekipi tokratnih slovenskih tekmecev. Igralca sta podpisala remi.

Točko sta si razdelila tudi na četrti deski "črni" Boris Markoja in Alan Tate. Preostala Slovenca sta zmagala. Jan Šubelj je po 47 potezah na drugi šahovnici ugnal Iaina Gourlayja, Jure Borišek pa na tretji deski z belimi figurami po 33 potezah Hamisha Olsona.

Po zmagi s 3:1 v prejšnjem krogu proti veliko slabšim Salvadorkam so bile tudi naslednje tekmice Slovenk nižje rangirane igralke iz Litve. Najbolj enakovredni tekmici sta bili na tretji šahovnici Lara Janželj, ki ima tri ratinške točke več od Salomeje Zaksaite in je imela bele figure, a je izgubila, in Zala Urh, ki je prav tako izgubila proti Kamili Baginskaite.

Slovenke so izgubile z Litovkami. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Prednost začetne poteze je imela na prvi šahovnici najboljša Slovenka Laura Unuk in je z Oleno Martynkovo iztržila le remi. Edino zmago je na četrti šahovnici zabeležila Teja Vidic, ki je s črnimi figurami po 43 potezah ugnala Gabijo Simkunaite, ko je imela v končnici kraljico in tri kmete proti dvema belima trdnjavama. S tem je v deveti partiji prišla do sedme točke, šest jih je v sedmih dvobojih osvojila Monika Rozman, Lara Janželj 5,5 v osmih partijah, kolikor jih je za štiri točke potrebovala tudi Laura Unuk.

Pred zadnjim krogom so na čelu ostali Uzbekistanci, ki pa so po remiju z drugo ekipo gostiteljice turnirja osvojili 17 točk. Toliko jih imajo na drugem mestu tudi Armenci, ki so Azerbajdžance nadigrali s 3:1. Po 16 točk imajo na naslednjih treh mestih druga in prva ekipa Indije ter ZDA. Slednji so s 3:1 ugnali Turke, Indija pa z 2,5:1,5 Iran.

Pet ekip v ženski konkurenci loči točka razlike, pravzaprav Indijo od ostalih štirih. Indijke so oddale le pol točke Kazahstankam in imajo na razpredelnici 17 točk. Po 16 točk imajo druge Poljakinje, tretje Azerbajdžanke, na četrtem in petem mestu so Ukrajinke in Gruzijke. Poljakinje, ki so pred tem krogom prevzele vodstvo, so se z Gruzijo razšle z 2:2. Azerbajdžanke so s 4:0 nadigrale Armenke, Ukrajinke pa so z najnižjim možnim izidom premagale Nemke.