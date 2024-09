Slovenski šahisti bili blizu kolajne, na koncu pa deveti

Slovenski šahisti so v 11., zadnjem krogu šahovske olimpijade, ki se je končala v Budimpešti, izgubili z 0,5:3,5 proti zmagovalki turnirja Indiji in osvojili končno deveto mesto s 16 točkami. Edini remi ekipe, ki je bila po predzadnjem krogu tretja, je dosegel kapetan Matej Šebenik.

Reprezentanca ZDA je z zmago Soja Wesleyja premagala Kitajce z 2,5:1,5 in s 17 točkami osvojila srebro, bron pa je pripadel Uzbekistancem s prav toliko točkami. Pred Slovenijo so bile še Kitajska, Srbija in Armenija, vse s prav tako 17 točkami, ter Nemčija in Azerbajdžan (po 16).

Slovenke, ki so s 13 točkami osvojile 38. mesto, so za zaključek igrale neodločeno 2:2 z Avstralijo. Zmagala je Vesna Mihelič, remizirali sta najboljša Slovenka Laura Unuk in Zala Urh, Lara Janželj pa je izgubila. Za zlatimi Indijkami (19 točk) so bile druge Kazahstanke (18) in tretje Američanke (17).

V madžarski prestolnici je nastopilo rekordnih 196 ekip v odprti konkurenci in 183 ženskih, med okrog 1900 šahisti in šahistkami je bilo 262 velemojstrov. Slovenci, 26. nosilci, so dosegli največji uspeh pod samostojno zastavo, odličje jim je splavalo po vodi proti izjemnim Indijcem.