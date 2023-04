Slovenski plezalci ogreti za predolimpijsko sezono, ki že odpira vrata v Pariz

Slovenske reprezentantke v športnem plezanju (od leve proti desni): Katja Debevec, Mia Krampl, Julija Kruder, Janja Garnbret, Lučka Rakovec, Lana Skušek, Sara Čopar, Vita Lukan, Tjaša Slemenšek in Lucija Tarkuš. Foto: Grega Valančič/Sportida

Člani (od leve): Matic Kotar, Jernej Kruder, Milan Preskar, Luka Potočar, Gregor Vezonik, Zan Lovenjak Sudar, Anže Peharc, Martin Bergant in Domen Skofic. Foto: Grega Valančič/Sportida

Sezona 2023 bo zelo pomembna, saj prinaša prvo priložnost za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu leta 2024, kjer bodo plezalcem podelili dva kompleta medalj. Enega v hitrostnem plezanju, kjer skoraj zagotovo ne bo slovenskih tekmovalcev, in enega v kombinaciji balvanskega in težavnostnega plezanja, kjer v slovenski reprezentanci računajo, da bi lahko zapolnili obe kvoti na spol, ki bosta na voljo. Tako kot v Tokiu bosta lahko posamezno državo zastopala največ dva predstavnika v moški in dva v ženski konkurenci. V Tokiu sta Slovenijo (takrat še v kombinaciji s hitrostnim plezanjem) predstavljali Mia Krampl in Janja Garnbret, ta je postala prva olimpijska zmagovalka v zgodovini športnega plezanja. Na olimpijskih igrah bo nastopilo 20 plezalcev in 20 plezalk.

Svetovno prvenstvo, ki ga letos gosti Bern v Švici, bo med 1. in 12. avgustom in je osrednji cilj slovenske reprezentance, a še prej tekmovalce čaka serija tekem v svetovnem pokalu. Plezalna smetana se bo 8. in 9. septembra ustavila v Kopru, ki bo gostil preizkušnjo v težavnosti.

Fotogalerija z novinarske konference (foto: Grega Valančič/Sportida)

1 / 25 2 / 25 3 / 25 4 / 25 5 / 25 6 / 25 7 / 25 8 / 25 9 / 25 10 / 25 11 / 25 12 / 25 13 / 25 14 / 25 15 / 25 16 / 25 17 / 25 18 / 25 19 / 25 20 / 25 21 / 25 22 / 25 23 / 25 24 / 25 25 / 25

Prva bo že čez osem dni. Na balvanski tekmi v Hačiodžiju na Japonskem (od 21. do 23. aprila) in v južnokorejskem Seulu (od 28. do 30. aprila) bo nastopilo sedem slovenskih plezalcev in plezalk: poleg Jerneja Krudra, ki je pred dnevi postal državni prvak v tej disciplini, še Anže Peharc, Zan Lovenjak Sudar, Luka Potočar, Katja Debevec, Mia Krampl in najmlajša v slovenski članski vrsti, 18-letna Sara Čopar. Selektor Gorazd Hren ob tem poudarja, kako pomembno je priključevanje mladih, ki na tekmah zbirajo dragocene izkušnje.

Člani slovenske reprezentance v športnem plezanju so v prostorih Planinske zveze Slovenije predstavili svoje načrte in cilje v novi sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Janja Garnbret se na tekme vrača junija

Prvo ime športnega plezanja Janja Garnbret še vedno trenira po prilagojenem programu. Po poškodbi palca na levi nogi v začetku februarja k treningu postopoma priključuje levo nogo, namesto standardne številke 37 nosi dve številki večjo plezalko. Na tekme se vrača v začetku junija v Pragi (od 2. do 4. junija), glavni cilj sezone pa je svetovno prvenstvo, kjer si želi zagotoviti eno o treh olimpijskih kvot, ki bodo na voljo v Švici. Do takrat bo nastopila le na nekaj tekmah.

Vita Lukan s poškodbo istega kolena kot leta 2019



Poleg Garnbretove je poškodovana tudi Vita Lukan, ta je v začetku januarja padla na treningu. "Gre za poškodbo istega (levega) kolena kot leta 2019. Preiskave so pokazale, da imam strgan meniskus in razrahljano križno vez. Marca so mi opravili artroskopijo, v kateri so mi odstranili del meniskusa, ki mi je povzročal težave. Računam, da bom do začetka sezone za težavnost (prva tekma bo sredi junija v Innsbrucku, op. a.) pripravljena za tekme," sporoča Lukanova, ki uspešno končuje študij fizioterapije.

Vita Lukan (skrajno desno) okreva po poškodbi kolena. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za Potočarja glavni cilj sezone SP, pomembno pa bo tudi svetovno vojaško prvenstvo v Sloveniji

Tudi za Luko Potočarja, lani zmagovalca skupnega seštevka svetovnega pokala v težavnosti in zmagovalca tekme v Kopru, ki jo je na prizorišču spremljalo več tisoč glasnih navijačev, je glavni cilj svetovno prvenstvo. "A še prej si želim iti po korakih. Rad bi dosegel kar največ na posameznih tekmah," je na novinarski konferenci Planinske zveze Slovenije napovedal Potočar, ki ga po novem sponzorira Prva Osebna zavarovalnica, ta je tudi generalni pokrovitelj slovenske reprezentance v športnem plezanju.

Glede na to, da je lani postal tudi član športne enote Slovenske vojske, bo zanj pomembno tudi svetovno vojaško prvenstvo, ki bo med 19. in 24. junijem v Sloveniji. Tekme bosta gostila Koper in Vipava.

Tudi Luka Potočar si je za glavni cilj sezone zadal uspešen nastop na svetovnem prvenstvu v Bernu v Švici. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mladinsko vrsto bo tudi letos vodila selektorica Ajda Remškar, paraplezalna reprezentanca pa bo trenirala pod vodstvom Luke Mužarja. Slovenske barve bodo letos zastopali veterani Tanja Glušič, Matej Arh in Manca Smrekar.



Trenerski štab: Luka Fonda, Gorazd Hren, Ajda Remškar in Domen Švab. Foto: Grega Valančič/Sportida

Preberite še: