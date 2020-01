Slovenski namiznoteniški igralci korak do OI

Tako kot so pričakovali strokovnjaki je bil dvoboj izenačen, prav vse posamične obračune, ki so približno na podobnih mestih lestvice ITTF, so odločale malenkosti. Pri Slovencih je bil še najmanj razpoložen najizkušenejši, trikratni olimpijec Bojan Tokić, ki je izgubil prvi dvoboj, v svojem drugem pa že zaostal z 1:2. A nato so vendarle prišle do izraza izkušnje, tako da je preobratu zabeležil zmago in ekipo popeljal do dvoboja z Indijo. V odločilnem, petem nizu je tudi rešil zaključno žogo za zmago tekmeca.

Indija, peta nosilka (Slovenci so 11. nosilci), bo težji zalogaj. Njena najboljša igralca sta Sathiyan Gnanasekaran, ki je na 30. mestu svetovne lestvice in Sharath Kamal Achanta (33.), na Portugalskem pa so še Harmeet Desai (86.), Amalray Anthony (105.) in Manav Vikash Thakkar (132.).

Za devet olimpijskih vozovnic se meri 34 držav, neposredno pot v Tokio prinaša uvrstitev v četrtfinale, poraženci v osmini finala pa se bodo na izpadanje borili še za eno prosto mesto.

Slovenija - Iran 3:1



Deni Kožul/Darko Jorgić - Hamidreza Taherkhani/Nima Alamian 3:2 (-10, 4, -8, 9, 8)

Bojan Tokić - Noshad Alamian 1:3 (-9, -2, 8, -3)

Darko Jorgić - Nima Alamian 3:1 (6, -9, 9, 4)

Bojan Tokić - Hamidreza Taherkhani 3:2 (-8, 10, -9, 7, 12)

