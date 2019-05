Slovenski judoisti v boj za kolajne na domačem terenu

Slovenski prireditelji na čelu s prvim strokovnjakom na južni strani Alp Marjanom Fabjanom opozarjajo predvsem na Matjaža Trbovca in Davida Štarkla v kategoriji do 60 kilogramov, Andraža Jereba do 66 kg, Martina Hojaka do 73 kg, Mateja in Janeza Vidmarja do 81 kg, Davida Kukovico in Narseja Lackovića do 90 kg ter Eneja Mariniča in Vita Dragiča v najtežji kategoriji nad 100 kilogramov.

V ženski konkurenci najboljše Slovenke, prijavljenih je 34 domačih judoistov, manjkajo. Za vidne uvrstitve pa naj bi poskrbele Teja Tropan v kategoriji do 52 kg, mladinska evropska prvakinja Lia Ludvik v kategoriji do 63 kg, Patricija Brolih do 70 kg in Urška Torkar v kategoriji do 78 kg.

Posebej pomembna bo tekma za Ludvikovo, ki je po poškodbi olimpijske prvakinje Tine Trstenjak nepričakovano dobila priložnost za nastop na evropskih igrah konec junija v Minsku in za samozavest pred potjo v Belorusijo potrebuje še kakšen uspeh. Tudi za številne druge tekmovalce bo Podčetrtek generalka pred Minskom.

V Judo zvezi Sloveniji so veseli tradicije, ki jo dobiva ta turnir. Ta je pomemben tudi za širše okolje, saj v Podčetrtku odkrito priznavajo, da je bila prav ta tekma temelj za razvoj športnega turizma v Obsotelju, ki na tem področju zdaj cveti.

Prireditelji na tekmi pričakujejo 300 tekmovalcev iz 24 držav. Večina je v tednu pred turnirjem v Podčetrtku tudi na pripravah. Trenutno najboljši Slovenci tukaj trenirajo z močnima reprezentancama Kosova in Hrvaške, močni pa so tudi tekmovalci iz Francije.

"Udeležba na tekmi in pripravah kažeta na vse močnejšo kakovost in s tem tudi veljavo tekmovanja. Prepričan sem, da bodo na tekmi nastopili številni borci, ki jih bomo videli na olimpijskih igrah v Parizu 2024," pravi Fabjan, ki mu pri izvedbi tekme pomaga kar 85 prostovoljcev, k sodelovanju pa je privabil tudi svoji nekdanji šampionki in nosilki olimpijskih kolajn Urško Žolnir in Lucijo Polavder.

Oba dni se bodo finalni boji v športni dvorani v Podčetrtku začeli ob 16. uri.